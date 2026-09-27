"ŽELIM SVIMA USPEŠNU KAMPANJU" Vučić: Beskrajno sam zahvalan za sve ove godine
ALEKSANDAR Vučić se na kraju svog obraćanja zahvalio svim zaposlenima u Predsedništvu i građanima Srbije.
- Želim svima uspešnu kampanju, još jednom hvala mojim saradnicima, da se zahvalim ljudima koji su me trpeli, morali kroz svakojake pritiske i kroz svašta da prođu. Ponosam na kuvarice i čistačice. Više sam zasuzio gledajući koliko su se doterali i spremili za naš poslednji susret, Beskrajno sam im zahvalan za svaki grašak, za sve ove godine. Hvala ljudima koji su ovde prevodili i radili. Hvala svim građanima na ogromnoj podršci. Živela Srbija - zaključio je Vučić uz gromoglasan aplauz.
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