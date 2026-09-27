Politika

"ŽELIM SVIMA USPEŠNU KAMPANJU" Vučić: Beskrajno sam zahvalan za sve ove godine

В.Н.

27. 09. 2026. u 20:49

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ALEKSANDAR Vučić se na kraju svog obraćanja zahvalio svim zaposlenima u Predsedništvu i građanima Srbije.

ЖЕЛИМ СВИМА УСПЕШНУ КАМПАЊУ Вучић: Бескрајно сам захвалан за све ове године

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Želim svima uspešnu kampanju, još jednom hvala mojim saradnicima, da se zahvalim ljudima koji su me trpeli, morali kroz svakojake pritiske i kroz svašta da prođu. Ponosam na kuvarice i čistačice. Više sam zasuzio gledajući koliko su se doterali i spremili za naš poslednji susret, Beskrajno sam im zahvalan za svaki grašak, za sve ove godine. Hvala ljudima koji su ovde prevodili i radili. Hvala svim građanima na ogromnoj podršci. Živela Srbija - zaključio je Vučić uz gromoglasan aplauz.

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