"ŽELIM SVIMA USPEŠNU KAMPANJU" Vučić: Beskrajno sam zahvalan za sve ove godine

ALEKSANDAR Vučić se na kraju svog obraćanja zahvalio svim zaposlenima u Predsedništvu i građanima Srbije.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Želim svima uspešnu kampanju, još jednom hvala mojim saradnicima, da se zahvalim ljudima koji su me trpeli, morali kroz svakojake pritiske i kroz svašta da prođu. Ponosam na kuvarice i čistačice. Više sam zasuzio gledajući koliko su se doterali i spremili za naš poslednji susret, Beskrajno sam im zahvalan za svaki grašak, za sve ove godine. Hvala ljudima koji su ovde prevodili i radili. Hvala svim građanima na ogromnoj podršci. Živela Srbija - zaključio je Vučić uz gromoglasan aplauz.