HVALA LJUDIMA U SRBIJI NA SVEMU VUČIĆ: Rekao sam, nećete me oterati, harangu i hajku nisam priznavao kao metod političkog delovanja

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja iz Predsedništva Srbije podneo je ostavku.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

- Rekao sam, nećete me oterati, harangu i hajku nisam priznavao kao metod političkog delovanja. To sam naučio kao dečak. Nikad ne slušaj ulicu, ulica nikad ne donosi dobre odluke, slušaj narod, a narod slušaš na izborima. Pogledajte samo nečije liste, sve će vam biti jasno, ne smete vi da povlađujete njima, morate da vodite racionalnu politiku. Ne bih nikada imao snage za takvu politiku da nisam imao podršku građana. Hvala ljudima u Srbiji na svemu. Na kraju rekli su da nikada neću da podnesem ostavku. To su govorili lideri te liste. Pajtić, Milivojević... oni nikada ne bi podneli ostavku. Kad su razarali zemlju nisu podneli ostavku. Ja hoću, biću od sutra svuda po Srbiji, da slušam narod, da vidim mogu li sebe da promenim. Ako dobijemo poverenje naroda da vidimo možemo li još bolje. Mi nemamo problem, iste večeri ćemo objaviti precizne rezultate.