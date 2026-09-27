VUČIĆ O SPOLJNOJ POLITICI: Svaki sastanak u poslednje četiri i po godine bilo je mučenje u Evropi

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja iz Predsedništva Srbije podneo je ostavku.

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- Svaki sastanak u poslednje 4 i po godine bilo je mučenje u Evropi. Jer je prvo pitanje bilo zašto niste uveli sankcije. Sa Rusima je bilo teško isto. NIS im je interes da zadrže, drugima da im ga uzmu, a strada Srbija. Srećan zbog strateškog dijaloga sa SAD, zbog razgovora sa Putinom i Makronom. Zahvalam kineskim prijateljima na pomoći i podršci.