VUČIĆEV BRUTALAN ODGOVOR N1: Pristupio sam tom aktu milosrđa, pomilovanja i amnestije, zbog njihovij godina, a ne što nisu krivi

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u obraćanju iz Predsedništva Srbije podneo je ostavku.

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Pročitajte to pitanje sad. Predstavite se. Sve najgore mislim o njima i njihovoj odgovornosti ili neodgovornosti. Kada pravite planove da zauzimate državne institucije. Ništa se nije promenilo, akt pomilovanja i abolicije su akti milosrđa. Ja kao što vidite ne moram, ostaviću cinizam za sutra, pristupio sam tom aktu milosrđa zbog njihovij godina, a ne što nisu krivi. Znam da bi bilo osuđeni na višegodišnje kazne zatvora svuda u svetu. Verujem da će se ponašati mnogo odgovornije u budućnosti. Tumačite ovo kao akt milosrđa predsednika Republike - kaže Vučić.