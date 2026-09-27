Politika

VUČIĆEV BRUTALAN ODGOVOR N1: Pristupio sam tom aktu milosrđa, pomilovanja i amnestije, zbog njihovih godina, a ne što nisu krivi

В. Н.

27. 09. 2026. u 20:38

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u obraćanju iz Predsedništva Srbije podneo je ostavku.

ВУЧИЋЕВ БРУТАЛАН ОДГОВОР Н1: Приступио сам том акту милосрђа, помиловања и амнестије, због њихових година, а не што нису криви

Foto: Novosti

Pročitajte to pitanje sad. Predstavite se. Sve najgore mislim o njima i njihovoj odgovornosti ili neodgovornosti. Kada pravite planove da zauzimate državne institucije. Ništa se nije promenilo, akt pomilovanja i abolicije su akti milosrđa. Ja kao što vidite ne moram, ostaviću cinizam za sutra, pristupio sam tom aktu milosrđa zbog njihovij godina, a ne što nisu krivi. Znam da bi bilo osuđeni na višegodišnje kazne zatvora svuda u svetu. Verujem da će se ponašati mnogo odgovornije u budućnosti. Tumačite ovo kao akt milosrđa predsednika Republike - kaže Vučić.

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