Politika

VUČIĆ ZVANIČNO DAO OSTAVKU NA MESTO PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE

В.Н.

27. 09. 2026. u 20:32

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ALEKSANDAR Vučić je tokom obraćanja u zgradi Predsedništva zvanično podneo ostavku na mestu predsednika Republike Srbije.

ВУЧИЋ ЗВАНИЧНО ДАО ОСТАВКУ НА МЕСТО ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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 - Potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 i Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsednika Republike. KPRS broj 64, u Beogradu 27. septembra, o podnošenju ostavke obavestiću javnost u skladu sa Ustavom. Predsednik Republike Aleksandar Vučić - rekao je. 

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