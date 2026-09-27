VUČIĆ: Sutra ujutru ću gospođi Brnabić predati dužnost
ALEKSANDAR Vučić je istakao da će sutra predati dužnost Ani Brnabić koja će vršiti funkciju predsednika Republika
- Znam da sam grešio u izboru ljudi. Ono što ne mogu da mi oduzmu da sam radio marljivo, vredno, kao malo ko u ovom poslu. Nisam imao više od 20 dana slobodnih za 15 godina. Tu računam sve godišnje odmore i vikende zajedno. Osećao sam suviše odgovornosti i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu. Služio sam verno, časno i pošteno. Sutra ujutru ću gospođi Brnabić predati dužnost, koja će vršiti funkciju predsednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati po Ustavu i zakonu, da olakšam novinara, do kraja decembra moraćemo da imamo održan prvi krug predsednih izbora. 25. oktobra imamo parlamentarne izbore.
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