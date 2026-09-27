VUČIĆ POMILOVAO 49 OSOBA: Među pomilovanima je i Mila Pajić i njeni blokaderi koji su rušili državu
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju i da će građani večeras moći da čuju njegovo obrazloženje.
Pretposlednjeg dana svog predsednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica.
Doneo sam i odluku o aboliciji 23 lica, koja vezana za sve ove užase kroz koje smo prolazili godinu i po dana. Uprkos mišljenju različituh bezbednosnih službi. Odlučio sam da pomilujem 12 lica iz Novosadske grupe na čelu sa Milom Pajić. Kao što sam doneo odluk da pomilujem 11 lica koja su učestvovala u incidentima protiv blokadera.
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