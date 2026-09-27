Politika

"STIGAO SAM DO BOLNE TAČKE. DO OBRAZOVANJA" Vučić: Tu smo najviše ispita pali

В.Н.

27. 09. 2026. u 20:22

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić podnosti ostavku na mesto šefa države.

СТИГАО САМ ДО БОЛНЕ ТАЧКЕ. ДО ОБРАЗОВАЊА Вучић: Ту смо највише испита пали

Foto: Novosti

- Stigao sam do bolne tačke. Do obrazovanja. Tu smo najviše ispita pali, mi smo iz vlasti odgovorni i oni koji su svoje interese stavili ispred naše dece. Naša obaveza je da promenimo to u narednom periodu. Plate nikada nisu bile više ni u prosveti, ni u visokom obrazovanju. Realno, ne nominalno. Ne znači da ne treba da budu veće. Razlog je bio da su se neki odnosili neodgoovorni, fakultete pretvarali u partijske štabove. To je jedan od razloga zašto se kandidujem i da pobedimo tu pogubnu politiku - istakao je predsednik.

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