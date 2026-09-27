Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsednika Republike i tim povodom se obratio naciji sumirajući poslednju deceniju.

Novosti

OBRAĆANjE PREDSEDNIKA

- Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikad ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Vinston Čerčil kad se nalazio u sličnoj situaciji kao ja večeras.

Srbija 2012 i Srbija danas

- Danas je dan kada podnosim ostavku, poslednji put u funkciji predsednika Republike. Pokušaću da vas ne gnjavim brojevima ili bar upola koliko bih mogao. Da kažem nekoliko reči. Pre toga vas molim da na trenutak zastanete i pogledat unazad. Da se setite 2012. godine. Ne mogu da se sete mladi momci i devojke, ali mi stariji možemo sa lakoćom toga da se setimo. Od toga da nam je nezaposlenosti bila 25,5 odsto, gotovo da mladi nisu radili. Kurs dinara nam se menjao toliko da smo očekivalo svako jutro sa neizvesnošću. Kada sam postao predsednik vlade, stopa javnog duga je bila 79 odosto u odnosu na BDP. Danas je Srbija nisko zadužena zemlja. Mi smo na 43 posto stope javnog duga u odnosu na BDP. U EU je oko 47 odsto. Nismo jeli hleb naše dece. Stvarali smo nešto u realnom vremenu.

Foto: Novosti Aleksandar Vučić

- Semafor kaže tako. Ovo vam je BDP 2012. - 4870 evra, ovo je 2027. - 15.934 evra po glavi stanovnila. Samo da pogledate koliko je Srbija drugčija. kako se Srbija promenila. Kako se lice Srbije promenilo. Ne zbog ulica, pruga, fantastičnog Beograda na vodi. Postali smo pomalo razmaženi smatrajući kako treba da preteknemo Nemačku, Francusku. Stanje putne mreže, niko ne može da mi skine osmeh sa lica zbog toga - za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnih saobraćajnica. Te saobraćajnice povezuju ljude, zapošljavaju, dovode investitore. Zajedno smo ovo uradili i hvala građanima na tome - istakao je Vučić.

Novi predsednik

- Taj novi moraće da čuva naše nacionane interese, naš narod na KiM. Svako će morati da se odupre tome da se odrekne KiM. Moraćemo da nastavimo sa ekonomskim razvoje, inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i da nikako ne zakasnimo. Amerikanci su mi rekli u Parizu da beže Kinezima 5 ili 6 meseci. U ovom poslu, u eri danas je mnogo. Kada sam pitao koliko mi Evropljani zaostajemo, rekli su 7 ili 8 godina. Srbija mora da vodi računa o tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija mora brže da se razvija. Srbija će biti najvžre rastuća ekonomija sledeće godine. Moraćemo taj novac da ulažem - kaže predsednik Vučić.

O obrazovanju

- Stigao sam do bolne tačke. Do obrazovanja. Tu smo najviše ispita pali, mi smo iz vlasti odgovorni i oni koji su svoje interese stavili ispred naše dece. Naša obaveza je da promenimo to u narednom periodu. Plate nikada nisu bile više ni u prosveti, ni u visokom obrazovanju. Realno, ne nominalno. Ne znači da ne treba da budu veće. Razlog je bio da su se neki odnosili neodgoovorni, fakultete pretvarali u partijske štabove. To je jedan od razloga zašto se kandidujem i da pobedimo tu pogubnu politiku - istakao je predsednik.

Novosti Aleksandar Vučić

Pomilovanja

- Doneo sam odluku o aboliciji 23 lica, koja vezana za sve ove užase kroz koje smo prolazili godinu i po dana. Uprkos mišljenju različituh bezbednosnih službi. Odlučio sam da pomilujem 12 lica iz Novosadske grupe na čelu sa Milom Pajić. Kao što sam doneo odluk da pomilujem 11 lica koja su učestvovala u incidentima protiv blokadera - istakao je Vučić.

O izborima

- Znam da sam grešio u izbori ljudi. Ono što ne mogu da mi oduzmu da sam radio marljivo, vredno, kao malo ko u ovom poslu. Nisam imao više od 20 dana slobodnih za 15 godina. Tu računam sve godišnje odmore i vikende zajedno. Osećamo sam suviše odgovornosti i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu. Služio sam verno, časno i pošteno. Sutra ujutru ću gospođi Brnabić predati dužnost, koja će vršiti funkciju predsednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati po Ustavu i zakonu, da olakšam novinara, do kraja decembra moraćemo da imamo održan prvi krug predsedničkih izbora. 25. oktobra imamo parlamentarne izbore - kaže predsednik.

Blokaderi bi na vlast bez političke borbe i programa

- Uvek su o tiraniji govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji ga zastupaju. Ja sam im nudio dijalog i pre 4 i pre 3 i pre 5 godina. Prihvatio sam poziv RTS-a da idem sam protiv njih dvoje. Oni su odbili. Ako hoćeš u ring budi spreman da primiš udarac. Oni su navikli da zadaju udarce, ali ne i da prime udarac. Nude razbijanje zgrada, premlaćivanje ljudi. Sve u svemu, ponosan sam što smo uz ranjavanje gospodina Bogdanovića ispred Narodne skupštine, uprkos ubadanju čoveka, kojeg je blokader izbo na istom mestu, hoću da idem bez predsedničke funkcije. Koliko ovde ima vas koji ste obmanjivali javnost sa pričama o zvučnom topu. Da li ste nekada razmislili da pustite glavu? Hvala vam što ste sada to učinili, jer ste se prepoznali. Nije vas bilo briga kada ste govorili o Jovanjici, Sarajevo safariju, preminulom dečaku iz Valjeva. Zato hoću kao običan čovek da se takmičim - rekao je predsednik.

TEKST OSTAVKE

- Potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 i Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsednika Republike. KPRS broj 64, u Beogradu 27. septembra, o podnošenju ostavke obavestiću javnost u skladu sa Ustavom. Predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Pitanje sa N1 o aboliciji

- Pročitajte to pitanje sad. Predstavite se. Sve najgore mislim o njima i njihovoj odgovornosti ili neodgovornosti. Kada pravite planove da zauzimate državne institucije. Ništa se nije promenilo, akt pomilovanja i abolicije su akti milosrđa. Ja kao što vidite ne moram, ostaviću cinizam za sutra, pristupio sam tom aktu milosrđa zbog njihovij godina, a ne što nisu krivi. Znam da bi bilo osuđeni na višegodišnje kazne zatvora svuda u svetu. Verujem da će se ponašati mnogo odgovornije u budućnosti. Tumačite ovo kao akt milosrđa predsednika Republike - kaže Vučić, pa dodao:

- Nisam mogao svoju porodicu da sačuvam od vas, finih i pristojnih. Uvek sam se pitao da li sam tako izdao svog sina kad sam vama morao da odgovaram.

Pritisci na Srbiju i krvava borba

- Svaki sastanak u poslednje 4 i po godine bilo je mučenje u Evropi. Jer je prvo pitanje bilo zašto niste uveli sankcije. Sa Rusima je bilo teško isto. NIS im je interes da zadrže, drugima da im ga uzmu, a strada Srbija. Srećan zbog strateškog dijaloga sa SAD, zbog razgovora sa Putinom i Makronom. Zahvalam kineskim prijateljima na pomoći i podršci - kaže Vučić.

Foto: Novosti Aleksandar Vučić

Ulica ne komanduje

- Rekao sam, nećete me oterati, harangu i hajku nisam priznavao kao metod političkog delovanja. To sam naučio kao dečak. Nikad ne slušaj ulicu, ulica nikad ne donosi dobre odluke, slušaj narod, a narod slušaš na izborima. Pogledajte samo nečije liste, sve će vam biti jasno, ne smete vi da povlađujete njima, morate da vodite racionalnu politiku. Ne bih nikada imao snage za takvu politiku da nisam imao podršku građana. Hvala ljudima u Srbiji na svemu. Na kraju rekli su da nikada neću da podnesem ostavku. To su govorili lideri te liste. Pajtić, Milivojević... oni nikada ne bi podneli ostavku. Kad su razarali zemlju nisu podneli ostavku. Ja hoću, biću od sutra svuda po Srbiji, da slušam narod, da vidim mogu li sebe da promenim. Ako dobijemo poverenje naroda da vidimo možemo li još bolje. Mi nemamo problem, iste večeri ćemo objaviti precizne rezultate - istakao je Vučić.

Zahvalnost saradnicima

- Želim svima uspešnu kampanju, još jednom hvala mojim saradnicima, da se zahvalim ljudima koji su me trpeli, morali kroz svakojake pritiske i kroz svašta da prođu. Ponosam na kuvarice i čistačice. Više sam zasuzio gledajući koliko su se doterali i spremili za naš poslednji susret, Beskrajno sam im zahvalan za svaki grašak, za sve ove godine. Hvala ljudima koji su ovde prevodili i radili. Hvala svim građanima na ogromnoj podršci. Živela Srbija - zaključio je predsednik uz gromoglasan aplauz.

BONUS VIDEO: Desetine hiljada ljudi ispred Predsedništva pred Vučićevu konferenciju