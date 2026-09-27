VUČIĆ RAZVALIO ZAPADNO LICEMRJE OKO SAHRANE RATKA MLADIĆA: Zašto ste prećutali ono što je radilo Sarajevo? (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na licemerje Zapada kada je u pitanju sahrana generala Ratka Mladića.

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- Da budem jasan. Moj sin je želeo da bude tamo. Pravi problem je bio u tome što nisu mogli da pronađu mog sina. On nije zvaničnik moje zemlje. Volim ga previše, ali to je bio njegov izbor. Ja nisam išao, predsednik Skupštine nije išao, premijer nije išao. Ali ono što je zapravo bilo problem, bilo je nešto drugo. Bio je to broj ljudi. To je bila najveća sahrana u poslednjih 40-50 godina. Organizovana u ponedeljak, tokom radnog vremena. I onda, imam pitanje za vas, za mene takođe, za sve nas. Zašto se tamo pojavilo toliko mnogo ljudi? Da li zaista verujete da su ti ljudi monstrumi, kasapini, da upotrebim sve te izraze? Ne. Da li su podržavali monstruma, kasapina ili kako god? Ne. Ti ljudi su verovali u mnoge nepravedne stvari koje su nam se desile u poslednjih 20 i 30 godina. Vi najverovatnije nikada niste čuli za Rasima Delića iz Sarajeva. On je bio osuđeni kriminalac. Najviši zvaničnici u Bosni i Hercegovini su prisustvovali njegovoj sahrani. Za razliku od nas. Niko od vas nikada nije čuo za njega. To nije bio problem na CNN-u ili bilo gde drugde. I zato srpski narod to može da oseti - rekao je predsednik.