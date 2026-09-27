Politika

MOĆNA PORUKA VUČIĆA NAKON GOSTOVANJA NA CNN: Srbiju su rušili, palili i nikada je nisu i neće pobediti! (VIDEO)

Novosti online

27. 09. 2026. u 17:58

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se moćnom porukom na Instagramu i podelio intervju u emisiji "Fareed Zakaria GPS" na televiziji CNN.

МОЋНА ПОРУКА ВУЧИЋА НАКОН ГОСТОВАЊА НА ЦНН: Србију су рушили, палили и никада је нису и неће победити! (ВИДЕО)

Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

- Borio sam se, za našu Srbiju i verujem, onoliko koliko je to bilo moguće, zaštitio interese srpskog naroda. Srbiju su rušili, palili i nikada je nisu i neće pobediti. Živela Srbija! - poručio je Vučić.

Ceo intervju Vučića za CNN pročitajte klikom OVDE.

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