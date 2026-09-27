Politika

"BORIMO SE DA SAČUVAMO ONO ŠTO JE ALEKSANDAR VUČIĆ GRADIO": Adrijana Mesarović u poseti Srpskoj Crnji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 09. 2026. u 17:37

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ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović je razgovarala sa građanima o aktuelnim temama i budućnosti Srbije.

БОРИМО СЕ ДА САЧУВАМО ОНО ШТО ЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ГРАДИО: Адријана Месаровић у посети Српској Црњи

Foto: Printskrin Instagram/ mesarovicadrijana

Mesarović je govorila o ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mesta, životnom standardu, platama i penzijama, ali i o miru i stabilnosti.

Govoreći o politici koju zastupa, istakla je da je cilj borba za „pristojnu Srbiju“.

- Ovo je većinska Srbija, ovo je pristojna Srbija, ovo je Srbija koja želi da sačuva i mir i stabilnost. Naravno, Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem, jer je on jedini koji obezbeđuje tu politiku, da Srbija nastavi da se ekonomski razvija, da Srbija nastavi da otvara nova radna mesta, da bude ekonomski sve snažnija i da građani imaju sve kvalitetniji život, ali i povećani životni standard - rekla je ona.

- Da nastavimo da se borimo zajedno za veće plate i penzije. Da se ne bojimo da naši mališani i naša dečica ne odu do prve raskrsnice i da ih neko povredi, da je blokirana raskrsnica, da su im zatvorene škole. Mi se borimo da ova deca idu u škole otvorenih vrata, na univerzitete otvorenih vrata, na univerzitete koji nisu stranački štabovi. Borimo se za pristojnu Srbiju, da sačuvamo sve ono što je Aleksandar Vučić gradio u poslednjih 14 godina i da nastavimo da napredujemo - ističe Mesarović.

(Dnevnik.rs)

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