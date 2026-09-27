"BORIMO SE DA SAČUVAMO ONO ŠTO JE ALEKSANDAR VUČIĆ GRADIO": Adrijana Mesarović u poseti Srpskoj Crnji
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović je razgovarala sa građanima o aktuelnim temama i budućnosti Srbije.
Mesarović je govorila o ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mesta, životnom standardu, platama i penzijama, ali i o miru i stabilnosti.
Govoreći o politici koju zastupa, istakla je da je cilj borba za „pristojnu Srbiju“.
- Ovo je većinska Srbija, ovo je pristojna Srbija, ovo je Srbija koja želi da sačuva i mir i stabilnost. Naravno, Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem, jer je on jedini koji obezbeđuje tu politiku, da Srbija nastavi da se ekonomski razvija, da Srbija nastavi da otvara nova radna mesta, da bude ekonomski sve snažnija i da građani imaju sve kvalitetniji život, ali i povećani životni standard - rekla je ona.
- Da nastavimo da se borimo zajedno za veće plate i penzije. Da se ne bojimo da naši mališani i naša dečica ne odu do prve raskrsnice i da ih neko povredi, da je blokirana raskrsnica, da su im zatvorene škole. Mi se borimo da ova deca idu u škole otvorenih vrata, na univerzitete otvorenih vrata, na univerzitete koji nisu stranački štabovi. Borimo se za pristojnu Srbiju, da sačuvamo sve ono što je Aleksandar Vučić gradio u poslednjih 14 godina i da nastavimo da napredujemo - ističe Mesarović.
(Dnevnik.rs)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)