BLOKADERIMA SE OVO NEĆE SVIDETI! Novinar N1 poručio: Vučić vodi odličnu kampanju i ima podršku EU

GAJIĆ je najpre komentarisao pitanje voditelja o nedavnom susretu šefa naše države sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen

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Novinar i urednik N1 Petar Gajić gostovao je u studiju televizije Nova i dao niz iznenađujućih izjava i hvalio predsednika Aleksandra Vučića.

Gajić je najpre komentarisao pitanje voditelja o nedavnom susretu šefa naše države sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen na marginama samita u Ujedinjenim nacijama (UN).

Podsetimo, blokaderi i njima naklonjeni mediji danima su isticali kako je odlaganje posete Ursule Fon der Lajen u Beograd "šamar" Vučiću i njena poruka da sa njim ne želi razgovor, međutim, onda se susret dogodio nakon čega su svi zaćutali.

- Susret Vučića i Ursule u UN je poruka da on i dalje ima podršku. To je bio unapred dogovoren susret kao kompenzacija za izostanak posete Beogradu! Vučić je i dalje bitan faktor i ovo je poruka da je i dalje važan Evropskoj uniji - rekao je Gajić.

(24 sedam)