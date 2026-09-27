Politika

"KO VAS PLAĆA DA RUŠITE DRŽAVU?" Blokaderi prošli kao bosi po trnju u Užicu: Sram vas bilo

24sedam.rs

27. 09. 2026. u 17:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERI su u Užicu započeli terensku kampanju od vrata do vrata, pljujući po vlasti, u pokušaju da ugrabe koji politički poen, ali su prošli kao bosi po trnju.

КО ВАС ПЛАЋА ДА РУШИТЕ ДРЖАВУ? Блокадери прошли као боси по трњу у Ужицу: Срам вас било

Foto: printskrin/24sedam

Jedan ogočeni meštanin Užica sasuo im je sve u lice:

- Ko vas plaća da rušite državu? Sram vas bilo. Da li vas je sramota što uznemiravate narod? Je li vas sramota to što radite?

Zatečeni aktivisti su samo nemoćno ćutali, nesposobni da daju i jedan odgovor.

24sedam.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru