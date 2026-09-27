"KO VAS PLAĆA DA RUŠITE DRŽAVU?" Blokaderi prošli kao bosi po trnju u Užicu: Sram vas bilo
BLOKADERI su u Užicu započeli terensku kampanju od vrata do vrata, pljujući po vlasti, u pokušaju da ugrabe koji politički poen, ali su prošli kao bosi po trnju.
Jedan ogočeni meštanin Užica sasuo im je sve u lice:
- Ko vas plaća da rušite državu? Sram vas bilo. Da li vas je sramota što uznemiravate narod? Je li vas sramota to što radite?
Zatečeni aktivisti su samo nemoćno ćutali, nesposobni da daju i jedan odgovor.
24sedam.rs
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