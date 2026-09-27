Politika

SRBIJO, OVAJ ČOVEK JE TREĆI NA BLOKADERSKOJ LISTI! Poslušajte njegovu skandaloznu izjavu (VIDEO)

Novosti online

27. 09. 2026. u 17:06

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Blokadersko ludilo!

СРБИЈО, ОВАЈ ЧОВЕК ЈЕ ТРЕЋИ НА БЛОКАДЕРСКОЈ ЛИСТИ! Послушајте његову скандалозну изјаву (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Treći kandidat na studentskoj listi, Željko Hubač, izjavio je da se u Rijeci i Tuzli oseća kao kod kuće i da tamo, navodno, nema mržnje.

- U Tuzli i Rijeci vi zaista se osećate kao... Vi nemate problem gde ste parkirali automobil. Nemate problem ni sa komunikacijom i međuljudskim odnosima. Samo običan narod ima mnogo više ekonomskih problema i ta vrsta međunacionalne mržnje, duboko verujem u to, ne postoji - rekao je on.

Dok se Srbi hapse zbog puštanja srpskih pesama, dok se sportisti napadaju, a hiljade ljudi pevaju uz Tompsona, kandidat blokadera bezočno ulepšava stvarnost.

Možda tamo nema mržnje samo za one koji zaborave ko su i šta su.

(24 sedam)

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