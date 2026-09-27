SINIŠA MALI: Sa ovakvim ljudima Srbija pobeđuje

POTPREDSEDNIK SNS, Siniša Mali, poručio je da sa ovakvim ljudima Srbija pobeđuje.

Foto: printskrin Instagram/ministarstvo_finansija

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa penzionerima u Borči, gde je istakao da je podrška najstarijima uvek jedan od prioriteta države.

On je na svom Instagram nalogu napisao:

"Druženje sa divnim damama danas u Borči! Hvala vam na društvu i na energiji! Sa ovakvim ljudima, Srbija pobeđuje!"

Bez vas Srbija danas ne bi bila tu gde jeste – na putu napretka, razvoja, konstantnog rasta životnog standarda, ne bi imala na stotine novih kilometara puteva, pruga, nove bolnice, domove zdravlja, škole, naveo je Mali.

On je podsetio da su penzioneri u Srbiji 14. septembra dobili jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 35.000, 27.500 i 20.000 dinara, u zavisnosti od visine njihove penzije, kao i da su 22. septembra dobili po 6.000 dinara, što je mera podrške namenjena svim punoletnim građanima.

Te mere podrške, naveo je Mali, odraz su snage države, koja brine o svom narodu i svojim građanima.

Ministar je naveo i da će od 1. decembra penzije u Srbiji biti uvećane za 7,5 odsto, dok će plate u javnom sektoru porasti za osam odsto, a za zaposlene u socijalnoj zaštiti čak 12 odsto.

„Ljudi nam moraju uvek biti na prvom mestu, a vi, naši najstariji sugrađani, najbolje znate koliko su važni solidarnost, zajedništvo i međusobna podrška. Upravo zahvaljujući tim vrednostima Srbija je uspela da prevaziđe brojne izazove“, istakao je ministar.