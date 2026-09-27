Politika

"AKO SE MOMENTALNO NE OGRADE, ODUSTAJEMO OD PODRŠKE": Oštra poruka studentima zbog Gruhonjića

24 седам

27. 09. 2026. u 17:04

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Traže momentalno ograđivanje od Dinka Gruhonjića koji vređa Srpsku pravoslavnu crkvu i naziva je "odvratnom" ili trajno otkazuju podršku

АКО СЕ МОМЕНТАЛНО НЕ ОГРАДЕ, ОДУСТАЈЕМО ОД ПОДРШКЕ: Оштра порука студентима због Грухоњића

Foto: Printksrin

Pritisak na blokadere raste iz dana u dan.

Predstavnik pokreta Srba Car Dušan postavio je ultimatum studentima - ili momentalno ograđivanje od Dinka Gruhonjića koji vređa Srpsku pravoslavnu crkvu i naziva je "odvratnom" ili trajno otkazuju podršku.

- Pomaže Bog braćo Srbi. Primio sam jedan klip koji je za mene nov. U tom klipu Dinko Gruhonjić navodi da je jedna naša crkva iz naselja Telep monumentalno odvratna i još niz drugih gadosti koje ne bih ni da pominjem- istakao je Dušan i dodao:

- Ako se studenti momentalno ne ograde od ovog mogu slobodno da kažem "degenerika" , mi "Pokret Srba Car Dušan" odustajemo od podrške njima.

Iako su tek sad progledali, za oavj pokret važi ona krilatica - "bolje ikad nego nikad."

Iza blokaderske liste stoje osvedočeni mrzitelji srpskog naroda poput Nenada Čanka, Dinka Gruhonjića....

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