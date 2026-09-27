MILAN KNEŽEVIĆ NA TRIBINI SNS: Vi se borite protiv hibridne okupacije Srbije koja je ostala jedina slobodna država na Balkanu (VIDEO)

PRESEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević prisustvuje je tribini Sprske napredne stranke u opštini Novi Beograd.

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- Dragi ljudi, hvala vam na ovoj privilegiji i mogućnosti da budem deo stavaranja zajedničke istorije i pobede Ujedinjene Srbije i Aleksandra Vučića na izborima 25. oktobra - rekao je Knežević na početku govora.

Istakao je da je već bio napadnut od strane onih koji podržavaju "studentsku" listu u Crnoj Gori, dodajući da ga niko neće sprečiti da podržava SNS i Aleksandra Vučića.

- Mene su već u Crnoj Gori oni koji podržavaju listu "Studenti siluju" napali šta ću ja u Beogradu i šta ću ja u Starom gradu, Novom Beogradu, Vojvodini ili nekom drugom predivnom mestu u Srbiji. Ja želim odavde da im pošaljem poruku, ni njima niko ne brani da pozovu Mila Đukanovića, Radoja Zvicera i nemačku obaveštajnu službu da im govori na skupovima. Oni podržavaju ovu listu koja je sastavljena sa konca i konopca a mora biti tako čim su je sastavljali Pajtić, Petrović, Čanak, Đukanović, Zvicer i nemačka obaveštajna služba i nemam ništa protiv toga. Ali neću dozvoliti da meni zabrane da podržavam svog prijatelja Aleksandra Vučića i SNS.

Naglasio je da je problem to što je vođa blokaderske liste Ilija Srdanović "Milogorac".

- Ono što je moja dužnost jeste da ne dozvolim identifikaciju bilo kog Srbina iz CG i Crnogorca iz CG koji ima prava glasa sa ovom listom "Studenti siluju". Ovde sam na vratima video desetinu ljudi koji vode direktno poreklo iz Crne Gore i koji će glasati za listu "Ujedinjena Srbija" i to je najbolji dokaz da se ona Njegoševa istinska CG nikada nije niti će se odreći od Srbije. Ovde nije problem što je Ilija Srdanović Crnogorac, on je problem što je Milogorac, što je konce na kome je zasnovana njihova lista isključivo anti-srpski, razarajući i što bi nam se desio 6. oktobar ukoliko bi ta lista koju je sastavljala nemačka služba uspela da pobedi na izborima 25. oktobra.

Rekao je Srbiju doživljava kao svoju državu i da je ne odvaja od Crne Gore.

- Vi treba da znate. Vi ste 25. oktobra ne borite niti glasate za bilo kakva poslanička mesta, za bilo kakva ministarska mesta, za bilo kakve funkcije u državi. Vi se borite protiv hibridne okupacije Srbije koja je ostala jedina slobodna država na Balkanu. Srbija ne bi preživela eksperiment "Studenti siluju". Ne što bi nas silovali, jer nemaju ni petlje niti hrabrosti da bilo koga siluju, već zato što bi krenulo razaranje naše države. Kad kažem naše, ja Srbiju doživljavam kao svoju državu, ne razdvajam je od CG i nikada neću zaboraviti pokradeni referendum 2006 godine.

Knežević je uporedio šta se desilo 6. oktobra sa onim što bi se desilo na predstojećim izborima ukoliko blokaderska lista pobedi.

- Kao što su obećali u Budimpešti, gde su uzeli milione evra da zapale saveznu skupštinu i dapokradu izbore da će pustiti CG na referendumu, da će priznati Kosovo, tako bi sada ova nova verzija DOS 2.0 priznala Vojvodinu, Rašku oblast, Vranjski i sve okruge koje smo dobili i svela bi nas na Beograd. To su ljudi operisani od patriotskog, ljudskog, srpskog i junačkog što je bilo u godu srpskog naroda kroz vekove. Ne smemo da dozvolimo da se ugasi ta ideja koja je bila zamrla sve do 2012. godine i do dolaska Aleksandra Vučića na vlast, koji je vratio čast, dostojanstvo i ugled Srbiji. To ste mogli da vidite i na Generalnoj skupštini UN.

Govorio je i šta se trenutno dešava u Crnoj Gori.

- Mi u Crnoj Gori živimo taj eksperiment. Došli smo toga da jedan čovek koji radi minival svaki dan, Austrijanac, ambasador EU u Crnoj Gori određuje šta smemo i ne smemo, kome možemo da pođemo na saučešće, na svadbu, koje pesme da poručujemo. I ako neko kaže da je Ratko Mladić heroj, odmah stižu krivične prijave, dok drugi slave one njihove heroje koji su bili i ostali zločinci. To je eksperiment koji mi živimo u CG. Taj eksperiment bi vam se desio i u Srbiji. Prvo što bi uradili tražili bi ekshumacija posmrtnih ostataka Ratka Mladića kao što ova gospoda bila protiv toga da b ude sahranjen u Srbiji, i zato treba svi da budemo zahvalni i Srbiji i Aleksandru Vučiću što je omogućio dostojanstvenu sahranu Ratku Mladiću. Ja sam juče saopštio, a i ovde ću večeras. Milo Đukanović ima svog kandidata na ovim izborima. To je njegov lični doktor, Ilija Srdanović. Ja ga evo pozivam da me demantuje i kaže da li poznaje Đukanovića i da li su lični prijatelji. Pozivam ga da odemo zajedno na poligraf. Ali znajući da mu je on lični prijatelj, taj poligraf bi izgoreo kao stara centrala.