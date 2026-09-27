SRBIJA ULAZI U VIŠU LIGU: Vučić: "Počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom"
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na RTS-u o ekonomskom položaju Srbije i uporedio rezultate zemlje sa ostalim državama regiona Zapadnog Balkana.
Vučić je istakao da Srbija danas, prema pokazateljima koje je naveo, više nije u istoj ekonomskoj poziciji ni u odnosu na zemlje Regiona niti Zapadnog Balkana, već da, kako je rekao, počinje da se takmiči sa državama članicama Evropske unije.
– Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana, bilo smo 4. Ispred nas je bila Crna Gora sa 50% ispred nas. BiH za 20%, i Severna Makedonija za 3-4 evra ispod nas. Mi danas ulazimo u višu ligu. Počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom, koje imaju ogromna izdvajanja iz EU. To ljudi moraju da razumeju. Imate strašno jaku Angelu Merkel, Zapad nema konkurenciju, pokazuju apsolutnu aroganciju i bahaćenje, gde morate da se borite za Srbiju - rekao je predsednik.
Vučić je tokom razgovora govorio i o ekonomskim pokazateljima, životnom standardu i daljem razvoju Srbije, ističući značaj investicija i privrednog rasta.
- 500.000 ljudi ostalo bez posla, prazna budžetska kasa. Taj dan po preuzimanju Dinkić je morao da se zaduži da bi isplatili penzije. Mi danas imamo 5 milijardi evra na računu, toliko nemaju razvijene zemlje. I tada imate 1.750.000 zaposlenih, danas imamo 2.300.000 i formalno zaposlenih. To su veliki uspesi koje smo postigli. Sada ulazimo u ligu više. Potreban nam je rad, inovacije – podvukao je Vučić.
Njegove izjave usledile su uoči njegovog odlaska sa funkcije predsednika Srbije, nakon čega sledi period uoči vanrednih parlamentarnih izbora.
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