VUČIĆ JASAN I GLASAN: CRTA učesnik izbornog procesa više nego Srdanović!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS.

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Na pitanje za šta koristi godišnji odmor, Vučić dodaje da ovog leta nije uzeo slobodan dan.

"Godišnji odmor u ovih 15 godina, možda sam ukupno bio 10 dana. 10-12 dana, da ne preteram. Ukupno za 15 godina. Ja uživam u tome da radim, u svakom danu vi imate dovoljno prostora za sve aktivnosti. Meni je ovo leto bilo dovoljan pokazatelj za ljude koji su morali da ostanu da rade i da se bore. Dakle, nije pitanje rezultata, zato oni u debate ne smeju", ocenio je predsednik.

"Ja sam ponudio da dođe njih četvoro-petoro. Sada ste ponudili da bude najmanje 2-1 za njih. Znate da je i CRTA učesnik izbornog procesa, više nego Srdanović! I to svi u ovoj zemlji znaju. Dakle zvanično prihvatam da budem protiv njih dvoje, imaju oni, zato što znaju da ću ih pobediti oboje zajedno", naglasio je on.