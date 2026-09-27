VUČIĆ JASAN I GLASAN: CRTA učesnik izbornog procesa više nego Srdanović!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS.
Na pitanje za šta koristi godišnji odmor, Vučić dodaje da ovog leta nije uzeo slobodan dan.
"Godišnji odmor u ovih 15 godina, možda sam ukupno bio 10 dana. 10-12 dana, da ne preteram. Ukupno za 15 godina. Ja uživam u tome da radim, u svakom danu vi imate dovoljno prostora za sve aktivnosti. Meni je ovo leto bilo dovoljan pokazatelj za ljude koji su morali da ostanu da rade i da se bore. Dakle, nije pitanje rezultata, zato oni u debate ne smeju", ocenio je predsednik.
"Ja sam ponudio da dođe njih četvoro-petoro. Sada ste ponudili da bude najmanje 2-1 za njih. Znate da je i CRTA učesnik izbornog procesa, više nego Srdanović! I to svi u ovoj zemlji znaju. Dakle zvanično prihvatam da budem protiv njih dvoje, imaju oni, zato što znaju da ću ih pobediti oboje zajedno", naglasio je on.
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