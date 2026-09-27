VUČIĆ NAJAVIO PROMENE: Predsednik ovim nije zadovoljan
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na RTS-u pomenuo i to da nekim stvarima nije zadovoljan i da će se zalagati za njihove promene.
- Ono gde stvarno nisam zadovoljan, iako ima pomaka dobrih, ali time mora cela država da se bavi time, to je energetika. Nisam zadovoljan disciplinom, čak ni onim što se zove briga o ljudima. Ako vam neki ministri rade 2-3 sata dnevno, onda je to problem. A ne možete ljude da menjate na dan ili dva. Sad je Sančez objavio na ovom sastanku, rekao je znate mladi ljudi provode 6 sati sa telefonom. Vašeg produktivnog vremena živite virtualni život. I ne pričam o onima kojima je to posao, i minimalno doprinosite zajednici. Danas je kod nas tzv. digitalna lenjost na vrlo visokom nivou, u svim državnim strukturama. I to ćemo takođe morati da menjamo - kazao je predsednik.
Dodao je i sledeće:
- Moraćemo to pitanje da tretiramo, i za državne strukture kada dođu na posao. Svi govore o deci i školi i mobilnim telefonima. Ali možemo da oduzmemo nama, radno sposobnima. Ako izračunate, u SAD se radi 45 minuta duže za isto radno vreme upravo zbog toga.
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