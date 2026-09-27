BRUTALNI UPADI NA KRSTOVDAN: Kurtijeve falange privele devetoro Srba u Zubinom Potoku - cilj proterivanje

Sa ciljem da izvrši dodatni pritisak na Zubin Potok, protera i zastraši preostali srpski narod u Ibarskom Kolašinu, Aljbin Kurti je jutros poslao svoje policijske falange da uhapse devet Srba pod izgovorom navodne umešanosti u ratni zločin.

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Kurtijevi naoružani odredi upali su jutros oko šest sati, baš na Krstovdan, u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji breg, Crepulja, Ugljare i priveli devetoro Srba. Dok su ljudi spavali, probudila ih je policija koja je lomila vrata i sve pred sobom.

FOTO: Novosti

Među privedenima je i starac od devedeset godina, koji je u više navrata bio meta takozvane kosovske policije, zatim otac koji kod kuće ima dete sa smetnjama u razvoju, rođaci Srba koji su već bili mete Prištine.

Naši predstavnici na terenu u kontaktu su sa porodicama privedenih, kako bi im se obezbedila pravna zaštita. Reč je o ljudima koji više od dve decenije žive u Zubinom Potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija u ovoj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta, ali su za Prištinu postali mete jer je cilj proterati sve punoletne Srbe i označiti ih kao zločince.

Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, a nedavna otkrića u Zubinom Potoku, Priština koristi kao izgovor za stigmatizaciju i lov na sve preostale Srbe.

Dodatno, najnovijim hapšenjim Kurti želi da vodi i političku kampanju kojom nastoji da skrene pažnju prištinske javnosti sa haških optužnica vođama tzv. OVK sa opakom namerom stvaranja veštačkog balansa kako teret ratnih zločina ne bi bio samo na albanskoj strani.

(Kancelarija za KiM)