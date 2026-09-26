ANA BRNABIĆ PODELILA SNIMAK IZ DEBATE N1: Bilo bi profesionalno da se Tanja Aleksić izvini svim gledaocima (VIDEO)

POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić podelila je danas isečak iz debate u kojoj je voditeljka Tatjana Aleksić obmanula javnost i istakla da bi bilo profesionalno da se izvini svim gledaocima N1.

Foto: Printscreen

- Možda je suvišno očekivati, ali ipak da probam... Verujem da bi bilo profesionalno da se Tanja Aleksić sada izvini - ne meni, već svim gledaocima N1, jer će biti da sam ja bila u pravu i da smo na N1 mogli da čujemo, između ostalih stravičnih stvari kojima su dehumanizovali Aleksandra Vučića @avucic i njegovu porodicu, da je on "produkt zmijskog gnezda". Kada sam to izgovorila, gospođa Aleksić je odlučno izjavila da to nije tačno. Nažalost, tačno je. Profesionalni standardi nalažu da ovakve stvari pokažu svojim gledaocima - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Možda je suvišno očekivati, ali ipak da probam... Verujem da bi bilo profesionalno da se Tanja Aleksić sada izvini - ne meni, već svim gledaocima N1, jer će biti da sam ja bila u pravu i da smo na N1 mogli da čujemo, između ostalih stravičnih stvari kojima su dehumanizovali… https://t.co/nW1bwokNuZ — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 26, 2026