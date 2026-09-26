"PEVAĆU IM ISTU PESMU I 25. OKTOBRA UVEČE" Vučić: Ova pesma je posvećena našim političkim protivnicima

ANA Brnabić provela je prepodne na Avali u druženju sa srpskim veteranima, kojima je zahvalila na neizmernoj podršci i svemu što su učinili za otadžbinu. Brnabić je u emotivnoj objavi na Instagramu istakla vrhunsko gostoprimstvo domaćina i poručila da se već sada raduje njihovom sledećem susretu.