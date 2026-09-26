Politika

"PEVAĆU IM ISTU PESMU I 25. OKTOBRA UVEČE" Vučić: Ova pesma je posvećena našim političkim protivnicima

V.N.

26. 09. 2026. u 14:04

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je u objavi na svom Instagram nalogu da je političkim protivnicima posvetio posebnu pesmu, naglasivši da će im istu pesmu pevati i 25. oktobra uveče.

ПЕВАЋУ ИМ ИСТУ ПЕСМУ И 25. ОКТОБРА УВЕЧЕ Вучић: Ова песма је посвећена нашим политичким противницима

Foto: Instagram/avucic

- Pesma posvećena našim političkim protivnicima. Pevaću im istu pesmu i 25. oktobra uveče - objavio je predsednik Vučić na svom Instagramu.

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