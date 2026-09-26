Politika

LAŽOMER: Blokaderi pali ispod dna

V.N.

26. 09. 2026. u 13:46

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DA nema gore i strašnije od dna do kog su dospeli blokaderi govore svakodnevni izlivi njihovog besa, ludila, koji su sve drastičniji kako se bliže izbori, ali dobro.

ЛАЖОМЕР: Блокадери пали испод дна

Foto: Printskrin

Poznato je u psihologiji da kad nemaš reči, argumente i dela, ostaje ti da budeš nasilan i glasan.

E sad ovo je tužno jer se oni kao bore ipak za neku ulogu u državi i da predstavljaju narod.

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