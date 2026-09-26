BRNABIĆ SA VETERANIMA NA AVALI: „LJudi koje niko od nas ne sme i neće da zaboravi“

ANA Brnabić provela je prepodne na Avali u druženju sa srpskim veteranima, kojima je zahvalila na neizmernoj podršci i svemu što su učinili za otadžbinu. Brnabić je u emotivnoj objavi na Instagramu istakla vrhunsko gostoprimstvo domaćina i poručila da se već sada raduje njihovom sledećem susretu.

Foto: Printskrin Instagram/brnabic.a

- Prepodne sam provela na Avali sa našim veteranima, ljudima koje niko od nas ne sme i neće da zaboravi.

Foto: Printskrin Instagram/brnabic.a

Zahvalila sam im na svoj pomoći i podršci i svemu što su uradili za Srbiju, kao i na divnom gostoprimstvu koje je uvek na najvišem mogućem nivou.

Radujem se našem sledećem susretu. Živela Srbija! - piše u objavi Ane Brnabić na instagramu.

Foto: Printskrin Instagram/brnabic.a

Foto: Printskrin Instagram/brnabic.a