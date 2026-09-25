Politika

ŠTRBAC: Pazite dobro šta stavljate na društvene mreže kada idete u Hrvatsku

Novosti online

25. 09. 2026. u 21:05

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PAZITE dobro šta stavljate na društvene mreže kada idete u Hrvatsku, rekao je Savo Štrbac, direktor informacionog centra Veritas.

ШТРБАЦ: Пазите добро шта стављате на друштвене мреже када идете у Хрватску

Foto: Tanjug

- Društvene mreže su globalna pojava i kada se nešto Hrvatima ne svidi na nečijem profilu, npr. Ratko Mladić, Draža Mihailović, pop Đujić, Krajina. To su kazne do 4.000 evra. Dakle, nije to kada prođete kroz crveno na semaforu, za takav prekršaj kažnjava vas tamo gde ste ga napravili, društvene mreže su svačije i ničije i Hrvati jako dobro s tim barataju, a s druge strane šalju poruku Srbima da nisu dobrodošli - zaključio je Štrbac.

(RTRS)

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