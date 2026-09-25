Politika

TRAŽE VLAST, BEŽE OD PITANJA (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 20:53

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Prvi ozbiljan televizijski duel bio je dovoljan da ogoli prazne parole Studentske liste.

ТРАЖЕ ВЛАСТ, БЕЖЕ ОД ПИТАЊА (ВИДЕО)

Lažomer

Dok je Ana Brnabić iznosila podatke o platama, ulaganjima i rezultatima u obrazovanju, Mirjana Nikolić nudila je opšta obećanja i odbila da odgovori na pitanje

o sopstvenoj odgovornosti.

Posle njenog nastupa pojedini podržavaoci liste počeli su da pozivaju kandidate da više ne učestvuju u debatama.

Traže da vode državu, ali bi do izbora najradije bežali od kamera i pitanja.

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