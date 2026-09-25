Politika

VELIKO PRIZNANJE ZA VUČIĆA IZ SAD: On je sjajan lider, Srbija je najbrže rastuća ekonomija Evrope

В.Н.

25. 09. 2026. u 20:51

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BIVŠI savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Majkl Flin istakao je, u intervjuu za Euronews Srbija, da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sjajan i čovek i odličan lider.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА ВУЧИЋА ИЗ САД: Он је сјајан лидер, Србија је најбрже растућа економија Европе

Foto: Credit: Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Flin je istakao da je Srbija zemlja sa najbržim rastom ekonomije u Evropi.

"To znači da je Srbija i jedna od najbrže rastućih ekonomija sveta i to je nešto što ne možete osporiti", rekao je on.

Govoreći o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Flin ga je ocenio kao odličnog lidera. 

"Imate sjajnog lidera, Vučića. Predsednik Vučić je dobar tip i veliki mislilac. Ja sad govorim kao Amerikanac. Treba da ga iskoristimo. Ti kongresmeni zatvaraju put za dijalog. Treba da iskoristimo te mehanizme. Da sednemo za sto i da budemo sudije ali i da dijalog funkcioniše", navodi Flin.

Dodao je da bi, umesto izolacije, trebalo koristiti postojeće kanale komunikacije. Flin je rekao i da bi Srbija mogla da bude kanal komunikacije. 

"Sjedinjene Države bi trebalo da razmisle o tome da iskoriste rukovodstvo Srbije kao jedan kanal komunikacije, kao vrlo dinamičan kanal komunikacije sa odličnim odnosima sa svima", rekao je. 

Ocenio je i da je njegov utisak o predsedniku Srbije pozitivan. 

"Takođe, želim da istaknem da sve što sam video, kada je reč o predsedniku Srbije, je vrlo pozitivno. On je pozitivan čovek, gleda u budućnost i razmišlja o budućnosti. Svi ostali u regionu govore o prošlosti. Što se tiče ove kongremsmene ja mislim da oni ne razmišljaju široko”, rekao je. 

(Euronews)

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