OD "ŠAH-MATA" DO OTKAZIVANJA: "Studentska lista" doživela HLADAN TUŠ u Srpskoj! (FOTO/VIDEO)

Poseta tzv. "Studentske liste" Republici Srpskoj pretvorila se u pravi debakl - posle burnog dočeka u Višegradu i žestokih reakcija građana, otkazan je i najavljeni skup u Banjaluci! Sve to nakon što su Srbi iz Srpske na društvenim mrežama nazivani "međedima", "Bosancima", "prekodrincima" i drugim pogrdnim imenima.

Foto: Printskrin

Poseta predstavnika tzv. "Studentske liste" Republici Srpskoj završila se otkazivanjem najavljenog skupa u Banjaluci, nakon niza reakcija koje su njihove aktivnosti izazvale u javnosti.

Dok su tokom posete obilazili gradove širom Srpske, na društvenim mrežama pojavili su se snimci i objave koji svedoče o napetoj atmosferi tokom pojedinih njihovih aktivnosti.

Na primer, snimak iz Višegrada pokazuje incidente tokom njihove akcije, uz burne reakcije građana koji su se okupili tokom njihovog dolaska. Na snimku se vidi rasprava i negodovanje građana, koji su studentima stavljali do znanja šta misle o njihovoj poseti.

Posebnu pažnju privukla je i objava naloga "FTN se budi", koji je, očigledno očekujući drugačiji ishod njihove posete Republici Srpskoj, poručio: "Koliko ih je zabolela naša poseta Republici Srpskoj (...) moraćemo da organizujemo i koridu i poselo kao narednu aktivnost. Šah-mat!" Međutim, umesto najavljenog "šah-mata", usledilo je otkazivanje skupa u Banjaluci.

Foto: Printskrin

Ubrzo je usledilo i obaveštenje o otkazivanju skupa u Banjaluci. Naime, Instagram nalog "bl.studentizastu" objavio je: "VAŽNO OBAVJEŠTENjE!!! SUTRAŠNjI SKUP JE OTKAZAN." Pre toga je građanima poručeno da dočekaju "pobednike" i upoznaju se i razgovaraju sa studentima iz Srbije. To se, ipak, nije dogodilo.

Foto: Printskrin

Sve to usledilo je nakon posete više gradova u Republici Srpskoj, koja je izazvala različite reakcije javnosti. Otkazivanje skupa u Banjaluci dodatno je pojačalo pitanja o ishodu njihove posete Srpskoj.

Prema pisanju "Nezavisnih novina", studenti iz Srbije otkazali su dolazak u Banjaluku, a kao razlog nisu naveli detaljnije obrazloženje.

Foto: Printskrin

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