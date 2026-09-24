BRNABIĆ RAZVALILA NA N1 BLOKADERKU MIRJANU NIKOLIĆ! U lice joj je sasula istinu - bavljenje politikom na fakultetima je ZABRANJENO (VIDEO)
NIKOLINA Kaplarević istakala je na svom nalogu da je predsednica Skupštine Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić razvalila na N1 Mirjanu Nikolić.
- Ana Brnabic razvalila na N1 blokaderku Mirjanu Nikolic!
U lice joj je sasula istinu o kršenju zakona, jer je bavljenje politikom na fakultetima - ZABRANjENO.
Oni su osim sto koriste imovinu i zgrade fakulteta kao opstinske odbore, na listu stavili upravo profesorski sljam koji bi u svakoj drugoj drzavi zbog toga zavrsio iza resetaka! -
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