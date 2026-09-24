BRNABIĆ RAZVALILA NA N1 BLOKADERKU MIRJANU NIKOLIĆ! U lice joj je sasula istinu - bavljenje politikom na fakultetima je ZABRANJENO (VIDEO)

NIKOLINA Kaplarević istakala je na svom nalogu da je predsednica Skupštine Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić razvalila na N1 Mirjanu Nikolić.

Foto: Printskrin

- Ana Brnabic razvalila na N1 blokaderku Mirjanu Nikolic!

U lice joj je sasula istinu o kršenju zakona, jer je bavljenje politikom na fakultetima - ZABRANjENO.

Oni su osim sto koriste imovinu i zgrade fakulteta kao opstinske odbore, na listu stavili upravo profesorski sljam koji bi u svakoj drugoj drzavi zbog toga zavrsio iza resetaka! -

Ana Brnabic razvalila na N1 blokaderku Mirjanu Nikolic!



U lice joj je sasula istinu o krsenju zakona, jer je bavljenje politikom na fakultetima - ZABRANJENO.



Oni su osim sto koriste imovinu i zgrade fakulteta kao opstinske odbore, na listu stavili upravo profesorski sljam koji… pic.twitter.com/fNdbs96vhX — Nikolina Kaplarevic (@NikolinaKaplar) September 24, 2026