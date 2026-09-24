"U NEDELJU UVEČE PODNOSIM OSTAVKU" Predsednik Vučić naciji saopštio svoj potez, pa rekao da je spreman za sva pitanja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Njujorka, te prokomentarisao debatu na N1 i ostavku.
O debati na N1 i ostavci:
- Strašno je važno da pokazuju s kim ne smeju na debate i kad smeju, da ni tada ne misle da idu na razgovr i ne misle da pruže ruku. Imamo večeras prijem, sutra uveče u Srbiji, u nedelju je naporan dan, ali u nedelju uveče podnosim ostavku. Biće oko 8 sati uveče, obavestiću vas, čućetem oje obrazloženje i onda sam spreman da odgovorim na sva vaša pitanja - kaže Vučić.
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