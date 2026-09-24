Politika

"U NEDELJU UVEČE PODNOSIM OSTAVKU" Predsednik Vučić naciji saopštio svoj potez, pa rekao da je spreman za sva pitanja

В.Н.

24. 09. 2026. u 21:36

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Njujorka, te prokomentarisao debatu na N1 i ostavku.

У НЕДЕЉУ УВЕЧЕ ПОДНОСИМ ОСТАВКУ Председник Вучић нацији саопштио свој потез, па рекао да је спреман за сва питања

Tanjug

O debati na N1 i ostavci:

- Strašno je važno da pokazuju s kim ne smeju na debate i kad smeju, da ni tada ne misle da idu na razgovr i ne misle da pruže ruku. Imamo večeras prijem, sutra uveče u Srbiji, u nedelju je naporan dan, ali u nedelju uveče podnosim ostavku. Biće oko 8 sati uveče, obavestiću vas, čućetem oje obrazloženje i onda sam spreman da odgovorim na sva vaša pitanja - kaže Vučić.

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