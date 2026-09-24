Politika

RASPAD BLOKADERSKE LISTE NA N1: Pričaju da vlast ne valja, a neće da slušaju o tome šta je urađeno (VIDEO)

Novosti online

24. 09. 2026. u 21:16

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NAKON što je Ana Brnabić taksativno nabrojala samo deo onoga sto je urađeno u prosveti i obrazovanju nastala je panika u studiju N1!

РАСПАД БЛОКАДЕРСКЕ ЛИСТЕ НА Н1: Причају да власт не ваља, а неће да слушају о томе шта је урађено (ВИДЕО)

N1 printskrin

Oni, koji pričaju da vlast ništa ne valja, sad kažu: A pa nemojte da pričate o tome šta je urađeno!

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