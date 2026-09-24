VUČIĆ OPET BIO U PRAVU: Blokaderi sad pričaju kako je vlast blokirala fakultete, a ne oni?! (VIDEO)

OBIČNO se apsurdi u istoriji dogode posle sto godina, ali u slučaju blokadera bilo je potrebno par meseci pa da vlast optuže da su onu bili blokaderi.

N1 printskrin

S obzirom na prosečan aj kju blokadera i ne čudi da tako brzo menjaju ploču, kao što kao čarape menjaju nosioce svoje, nazovi liste.

Pogledajte kako se gospođa "studentkinja" enormno blamira protiv Ane Brnabić na N1.

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Ovavka zamena teza bi možda prošla da nam svima kolektivno isperete mozak.