Politika

VUČIĆ OPET BIO U PRAVU: Blokaderi sad pričaju kako je vlast blokirala fakultete, a ne oni?! (VIDEO)

В.Н.

24. 09. 2026. u 21:14

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OBIČNO se apsurdi u istoriji dogode posle sto godina, ali u slučaju blokadera bilo je potrebno par meseci pa da vlast optuže da su onu bili blokaderi.

ВУЧИЋ ОПЕТ БИО У ПРАВУ: Блокадери сад причају како је власт блокирала факултете, а не они?! (ВИДЕО)

N1 printskrin

S obzirom na prosečan aj kju blokadera i ne čudi da tako brzo menjaju ploču, kao što kao čarape menjaju nosioce svoje, nazovi liste. 

Pogledajte kako se gospođa "studentkinja" enormno blamira protiv Ane Brnabić na N1.

Snimak pogledajte na našoj instagram stranici.

Ovavka zamena teza bi možda prošla da nam svima kolektivno isperete mozak.

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