Politika

APSOLUTNA DOMINACIJA LISTE ALEKSANDAR VUČIĆ - Ujedinjena Srbija na N1! (VIDEO)

В.Н.

24. 09. 2026. u 21:01

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STUDENTSKA lista pokazala zašto je Srdanović pobegao od Vučića!

АПСОЛУТНА ДОМИНАЦИЈА ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - Уједињена Србија на Н1! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ana Brnabić nabraja činjenice, a gospođa “studentkinja” kaže: E pa ovo je razlog zašto ne treba prihvatati razgovor! 

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BRNABIĆ ŽESTOKO UZVRATILA NIKOLIĆ: 2012. profesori imali 77.000, danas skoro 190.000. I to vam nije napredak?

NA TELEVIZIJI N1 večeras od 20 časova održava se prva tematska predizborna debata pred parlamentarne izbore 25. oktobra u kojoj učestvuju Ana Brnabić, dosadašnja predsednica Narodne skupštine i treća na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, i Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i devedeseta na blokaderskoj listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“.

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