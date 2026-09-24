BRNABIĆ SASULA VODITELJKI N1: Deset godina kriminalizujete i dehumanizujete Vučića

NA TELEVIZIJI N1 večeras od 20 časova održava se prva tematska predizborna debata pred parlamentarne izbore 25. oktobra u kojoj učestvuju Ana Brnabić, dosadašnja predsednica Narodne skupštine i treća na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, i Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i devedeseta na blokaderskoj listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“.

N1 printskrin

Voditeljka Tatjana Aleksić na početku je podsetila da je N1 tokom prethodnih izbornih ciklusa pozivao predstavnike Srpske napredne stranke u debate i upitala Brnabić zašto se sada pojavila na toj televiziji.

Ona je navela da postoje tumačenja da je razlog to što SNS ovog puta ne stoji onako dobro kao ranije.

Brnabić joj je odmah odgovorila da "nije u potpunosti u pravu".

– Kao i obično, niste u potpunosti u pravu, dakle ne govorite u potpunosti istinu, namerno ili slučajno – rekla je Brnabić.

Usledila je rasprava između nje i voditeljke, koja ju je pitala da li tvrdi da predstavnici SNS ranije nisu bili pozivani.

Brnabić je potom primetila da je atmosfera u studiju nervozna.

– Zaista nema potrebe za nervozom. Vidim da je velika nervoza u studiju. Nije baš neka lepa atmosfera za jedan dijalog, a ja sam mislila da je tema toliko važna – rekla je Brnabić.

Voditeljka ju je pozvala da odgovori na postavljeno pitanje, nakon čega je Brnabić iznela tvrdnju da N1 u ranijim izbornim ciklusima nije omogućavao njihovoj listi čak ni da plati emitovanje izbornih spotova.

– N1 čak ni u ranijim izbornim periodima nije omogućavao našoj listi ni da plati termin u izbornom programu da emituje svoje spotove – rekla je Brnabić.

Aleksić je odgovorila da se pitanje odnosi na besplatne debate i da su predstavnici SNS pozivani da razgovaraju sa političkim protivnicima.

Rasprava se zatim dodatno zaoštrila.

– Vidite, poštovani gledaoci, ovako izgleda debata na N1. Ja pričam paralelno sa voditeljkom – rekla je Brnabić.

Voditeljka joj je uzvratila da je „lako ne odgovoriti na pitanje“, nakon čega je Brnabić poručila:

– Sada razmišljam da li sam ja došla na debatu sa vama ili sa gospođom Nikolić.

Aleksić je odgovorila da se nada da će Brnabić doći i na poseban intervju, ali je ponovo insistirala na pitanju zbog čega naprednjaci ranije nisu učestvovali u debatama.

Brnabić je zatim ponovila tvrdnju da N1 nije dozvoljavao ni plaćeno emitovanje spotova SNS i optužila televiziju da nije bila objektivna i nepristrasna.

– Eto, toliko ste bili objektivni i nepristrasni – rekla je Brnabić.

Voditeljka je odgovorila da N1 tada nije imao politički marketing i da takvu mogućnost nije nudio nikome, na šta je Brnabić dva puta uzvratila: „Netačno“.

Brnabić je potom objasnila i zbog čega godinama nije gostovala na toj televiziji.

– Da budem iskrena, nisam ni sada bila naročito srećna da dođem na N1, s obzirom na to koliko se vaša televizija u poslednjih deset godina i na koji način bavila dehumanizacijom mog predsednika, mog prijatelja – rekla je Brnabić.

Voditeljka je na kraju ponovo pokušala da vrati razgovor na početno pitanje – šta se promenilo i zbog čega je Brnabić sada prihvatila gostovanje – pre nego što je najavila prelazak na temu obrazovanja.

Ana Brnabić nastavila je raspravu sa voditeljkom N1 Tatjanom Aleksić nakon pitanja zbog čega predstavnici SNS godinama nisu učestvovali u predizbornim debatama te televizije, a sada su promenili odluku.

Brnabić je insistirala da joj se omogući da do kraja objasni razloge.

- Molim da me ne prekidate. Vi ste se u poslednjih deset godina intenzivno bavili apsolutnom kriminalizacijom i dehumanizacijom mog predsednika, mog prijatelja Aleksandra Vučića i njegove porodice - rekla je Brnabić.

Ona je zatim navela nekoliko primera za koje tvrdi da pokazuju način na koji je N1 izveštavao o Vučiću i vlasti.

- Ja sam na N1 mogla da čujem, na primer, da je on, verovali ili ne, produkt "zmijskog gnezda" – rekla je Brnabić.

Voditeljka je osporila deo njenih navoda i pokušala da je vrati na početno pitanje, ali je Brnabić nastavila.

– Imam valjda pravo na neki uvod da objasnim zašto nisam dolazila i da objasnim zašto sam došla sada. Da li imam pravo da odgovorim? – upitala je.

Potom je rekla da je na toj televiziji slušala, kako je navela, „neverovatne laži“ o više tema.

– Tri godine laži o Jovanjici. Kada se ispostavilo da ništa od toga nije tačno, nismo čuli „izvinite“. Čula sam laži o „Sarajevo safariju“. Kada su to demantovali i nemački, italijanski i britanski mediji, nismo čuli "izvinite" za te laži – rekla je Brnabić.

Ona je pomenula i izveštavanje o smrti jednog mladića, policijskoj brutalnosti i navodnoj upotrebi "zvučnog topa", tvrdeći da ni nakon tih priča nije usledilo izvinjenje.

– Nismo čuli "izvinite" – ponovila je više puta.

Brnabić je potom napravila poređenje između odnosa SNS prema medijima i odnosa Studentske liste prema medijima.

– Za razliku od blokadera, mi smo uvek pozivali N1 na sve naše događaje, uvek odgovarali na sva pitanja, uključujući i Aleksandra Vučića. A Studentska lista razgovara samo sa onim medijima koji ih podržavaju i od kojih, kako oni traže, imaju bezuslovnu podršku. Ni na jedna druga pitanja ne odgovaraju – rekla je Brnabić.

Na kraju je direktno odgovorila zbog čega je sada došla na N1.

– Ovaj put sam došla zato što je insistirao Aleksandar Vučić. Promenili ste vlasnika. Ne vidim da se mnogo promenilo u uređivačkoj politici, ali rekao je čovek: „Hajde da damo šansu“ – rekla je Brnabić.

Zatim je dodala:

– Evo, dali smo šansu. Evo da ljudi vide koliko ste objektivni i nepristrasni. Dakle, to je pod jedan zašto nisam bila i pod dva zašto sam sada ovde.

Naime, Ana Brnabić je poslednji put u živom programu ove blokaderske televizije gostovala još 2017. godine kao ministarka, a večeras je odlučila da uđe direktno u "osinje gnezdo" i pred celom Srbijom sa činjenicama u rukama razbije sve obmane koje se godinama plasiraju sa ove medijske platforme.

Rektorka Mirjana Nikolić pokušaće da opravda blokadersku opstrukciju i napade na državu. Međutim, naspram sebe imaće Anu Brnabić, ženu koja je kao premijerka i predsednica Skupštine izvela istorijske reforme u srpskom obrazovanju, digitalizaciji i infrastrukturi.

Debatu vodi novinarka N1 Tatjana Aleksić, nema sumnje da je za večeras spremljen teren za napade. Ipak, poznavajući borbenost i argumente kojima raspolaže Ana Brnabić, opozicioni sponzori i njihovi pioni u studiju provešće se kao "bos po trnju".