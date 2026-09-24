"SUDBINA SVETA SE ODLUČUJE DANAS U VAŠINGTONU" Vučić iz NJujorka: Štitio sam interese i branio svoju zemlju koju volim najviše na svetu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka gde je danas imao niz bilateralnih susreta sa najvišim svetskim zvaničnicima.

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- Imali smo ministar sšpoljnih poslova Nemačke, Rusije, predsednika Vlade Severne Makedonije, Iraklija Kobahidzea, Guterešom, sa potpredsednikom Kine. Na sve smo kasnili, ali sve je dobro, važni razgovori, sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima - rekao je Vučić i istakao da su dobre stvari obavili za Srbiju.

Kaže da postoje 2 supersile SAD i Kina.

- Sve ostalo su regionalni igrači- Te dve zemlje se takmiče, ali će morati da postignu pravile u ograničavanju moći i veštačke inteligencije. To je glavna tema njihovog samita. Ne razumem ljude u SAD, zbog čega kritikuju Trampa zbog susreta sa Sijem, reč kompromis više nikomen ije lepa i u eri društvenih mreža, ludo ponašanje dobija podršku, ništa više ne razumem. Za nas je važno da taj sastank prođe dobro kao i za ceo svet, ali svi osluškuju šta se dešavau Vašingtonu. Svi smo mali u odnosu na njih, sudbina sveta se odlučuje danas na samitu Trampa i Sija. Sve imaj uu svojim rukama - kaže Vučić.

Kaže da je Tramp istakao da će neko reći da je mala razlika između njih i Kineza, oni smo ispred njih 3 do 6 meseci.

- To je ogromna razlika. A zamsilite između SAD i KIne i Evropljana - to je 6 do 8 godina. A onda dolaze svi ostali, toliko su Kina i Amerika iznad svih ostalih. Imao sam dobar razgovor sa Vadefulom, on je moj stari drug i verujem da će posleizbora Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Lavrovim, u narednim danima imaću razgovor i sa Putinom - kaže Vučić.

Ističe da su razgovarali o energetskim sporazumima, oko NIS-a, rada ruske železnice u našoj zemlji.

- Čovek sam od kriv i mesa, ne bih da pričam o ličnom odnosu. Nsiam doašo da govorim o sebi, već u interesu naroda Srbije, da se borim za ljude. Kada uđete u politiku morate da budete svesni da za dan možete da izađete i budete pripremljeni za to. Više sam vremena proveo u opoziciji, 17 godina. To je taj odnos, naučio sam na sve, ne pridajem tome preterani emocionalni značaj. Mnogo sam puta govorio ovde kao predsednik vlade i države, šta da radite. U životu svemu dođe kraj, to tako funkcioniše u demokratskom sistemu - kaže Vučić.

Ističe da misli da su dobre stvari ovde uradili.

- Volim kada idem u Davos, Njujork, jer se sretnem sa velikim brojem ljudi. To vam daje ogromnu prednost, razgovarate sa svima o jednom trošku. Čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoj uzemlju, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, primao sam danas čestitke ljudi, jer nije uobičajneo da govorite nešto šđto se neće dopasti najvvećim silama sveta, ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju koju volim najviše na svetu - kaže Vučić.

Kaže da je imao dobar razgovor sa nemačkim šefom diplomatije.

- Ne smeta im za Dom spremni, vole da to pevaju i urliču, ali im smeta kad neko kaže da je to nacistički pozdrav, pa šđta je, partizanski? To su bili najgori nacisti, najmonstruozniji, pročitajte knjigu stalnog predstavnika Nemačke u Zagrebu. Svaki put kad pomisle da imaju priliku da unize Srbiju, to će da urade. da ostavite istoriju po strani,. Hrvati imaju žljeu da budu dominantn a sila zapadno od Zapadnog Balkana i da imaju šapu. To mogu akd je Srbija pod Tadićem, kad je velika nezaposlenost. Kad Srbija napreduja, kad je jača i snažnija, takvu dominaciju ne mogu da postignu. Sad se neko duri, ali mi želimo prijateljstvo sa njima, ali aavaj, nisu spremni na to. Naviknuti da se naši predsednici hvale kako slušaju Severinu i da im to kažu da se ne bi naljutili, da im ne pomenu Oluju i Jasenovac. Ne ljutite se, nije mi Severina važnija od Oluje i Jasenovca - kaže Vučić.

Na komenatr da se Aljbin Kurti okrenuo izborima u Srbiji i da poziva da se preko Rašića glasa za studentsku listu:

- To je Aljbin Kurti, nije nikakav Rašić nego Kurti. On slepo ispunjava naloge Kurtija, podržao blokadere - sve najbolje im želim uz podršku Kurtija, Plenkovića. Svima želim dobru uztakmicu, ja ću od nedelje da pričam o tim stvarima.

O debati na N1 i ostavci:

- Strašno je važno da pokazuju s kim ne smeju na debate i kad smeju, da ni tada ne misle da idu na razgovr i ne misle da pruže ruku. Imamo večeras prijem, sutra uveče u Srbiji, u nedelju je naporan dan, ali nedelju uveče podnosim ostavku. Biće oko 8 sati uveče, obavestiću vas, čućetem oje obrazloženje i onda sam spreman da odgovorim na sva vaša pitanja - kaže Vučić.

Kaže da je sa svakim razgovarao o EKSPu.

- Čak smo i u detalje ulazili, gde će paviljon biti. Bukvalno nema spavanja, moramo da budemo najbolji domaćini na svetu - zaključio je Vučić.