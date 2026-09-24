OVO JE ZA ANALE LJUDSKOG I POLITIČKOG BEŠČAŠĆA! Kako su Pajtić, Petrović i strane službe prevarili i zloupotrebili mlade ljude (VIDEO)

TIHOMIR Stanić, glumac i kandidat tzv. "studentske liste" poziva građane da na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra glasaju za ovu listu.

Foto: Printskrin

Međutim, Stanić je ranije otvoreno podržavao Demokratsku stranku!

Eto još jednog dokaza da je "studentska lista" prevara koju su osmislili Bojan Pajtić, Dušan Petrović i strane službe!

Kako su prevarili i zloupotrebili neke studente i mlade ljude ovo je za anale ljudskog i političkog beščašća!