Politika

OVO JE ZA ANALE LJUDSKOG I POLITIČKOG BEŠČAŠĆA! Kako su Pajtić, Petrović i strane službe prevarili i zloupotrebili mlade ljude (VIDEO)

T.J.

24. 09. 2026. u 14:14

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TIHOMIR Stanić, glumac i kandidat tzv. "studentske liste" poziva građane da na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra glasaju za ovu listu.

ОВО ЈЕ ЗА АНАЛЕ ЉУДСКОГ И ПОЛИТИЧКОГ БЕШЧАШЋА! Како су Пајтић, Петровић и стране службе преварили и злоупотребили младе људе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Međutim, Stanić je ranije otvoreno podržavao Demokratsku stranku!

Eto još jednog dokaza da je "studentska lista" prevara koju su osmislili Bojan Pajtić, Dušan Petrović i strane službe!

Kako su prevarili i zloupotrebili neke studente i mlade ljude ovo je za anale ljudskog i političkog beščašća!

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