OVO JE ZA ANALE LJUDSKOG I POLITIČKOG BEŠČAŠĆA! Kako su Pajtić, Petrović i strane službe prevarili i zloupotrebili mlade ljude (VIDEO)
TIHOMIR Stanić, glumac i kandidat tzv. "studentske liste" poziva građane da na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra glasaju za ovu listu.
Međutim, Stanić je ranije otvoreno podržavao Demokratsku stranku!
Eto još jednog dokaza da je "studentska lista" prevara koju su osmislili Bojan Pajtić, Dušan Petrović i strane službe!
Kako su prevarili i zloupotrebili neke studente i mlade ljude ovo je za anale ljudskog i političkog beščašća!
Preporučujemo
PO DIREKTIVI BOJANA PAJTIĆA! Pavle Grbović prostački prozvao Lompara (FOTO)
18. 09. 2026. u 07:49
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)