BOŠNJAK: Istorijski govor predsednika Vučića na Generalnoj skupštini UN

STRUČNjAK za regionalne politike, Ivan Bošnjak, ocenio je danas da je govor predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na 81. zasedanju Generalne skupštine UN bio istorijski jer je, kako je istakao, pokazao pun kapacitet i punu opredeljenost Srbije da poštuje međunarodno pravo, uz osvrt na iskustvo koje je Srbija imala u bližoj prošlosti vezano za različite sporazume kojima smo pristupali, a nismo bili poštovani.

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Bošnjak je rekao da je veoma važno što je predsednik Vučić na pravi način iskoristio ovu priliku da se poslednji put u formatu predsednika Republike obrati na Generalnoj skupštini UN.

Kako je naveo, značajno je i što je Vučić uporedio dve administracije u Beloj kući, administraciju Bil Klintona i agresiju koju je tada doživela SR Jugoslavija naspram konstruktivnog i partnerskog odnosa za koji se administracija sadašnjeg američkog predsednika Donalda Trampa opredeljuje da uspostavi sa Srbijom.

- Osvrnuo se i na partnerstva koja ima sa Kinom i Rusijom i drugim brojnim zemljama Globalnog juga. Za mene je najlepša poruka bila da danas iz Beograda sa aerodroma Nikola Tesla možete avionom da odletite i u SAD i u Moskvu, ali i na Daleki istok - rekao je Bošnjak.

Na pitanje šta za Srbiju znači politika samostalnog odlučivanja, Bošnjak je rekao da Srbija nije članica niti jednog vojnog i političkog saveza, već je opredeljena da vodi samostalno politiku, što je, kako je ukazao, najteži, ali i jedini mogući put u ovom trenutku za Srbiju.

- Srbija ostaje posvećena procesu evropskih integracija kako bi unapredila kvalitet života svojih građana, ali i mogla da uspostavi i ravnopravna i kvalitetna partnerstva. Međunarodni poredak zato mora da doživi transformaciju i Srbija će sigurno igrati konstruktivnu ulogu - naveo je on.

Osvrćući se na deo govora predsednika Vučića koji se odnosi na Kosovo i Metohiju, Bošnjak je istakao da 107 zemalja kojima je predsednik direktno zahvalio na Generalnoj skupštini UN, a koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova ili su povukle priznanje, predstavljaju najveći kvalitet koji je Srbija postigla u prethodnih 13 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma koji nije sproveden u glavnoj tački, a to je formiranje Zajednice srpskih opština.

- Zato je važno da Srbija nastavi da vodi miroljubivu politiku i da se razume naša potreba da uspostavljamo partnerstva širom sveta - istakao je Bošnjak.

Naveo je da Srbija nastavlja da insistira na poštovanju Rezolucije 1244, jer bi, kako je ukazao, poštovanje te rezolucije možda moglo da vrati globalni poredak u stanje u kom je bilo kada su uspostavljene UN i Savet bezbednosti.

Kada je reč o evropskom putu Srbije, Bošnjak je rekao da se pokazalo u prethodnih 14 godina da Srbija, uz sav svoj trud, reforme i brojne promene koje su se desile u državi a koje je EU postavila, nije mnogo odmakla zato što se stalno postavljaju nove bilateralne prepreke zemalja koje su ranije ušle u EU.

Komentarišući reči predsednika Vučića da članstvo Srbije u EU ostaje strateški cilj i predlog da zemlje Zapadnog Balkana budu postepeno integrisane u jedinstveno tržište EU i da im se omogući pristup šengenskom prostoru i pre punopravnog članstva, Bošnjak je naveo da je ovaj konstruktivni pristup predsednika Vučića i način da se tržište zaokruži siguran put da se ne samo Srbija, već i širi interesi zemalja okruženja poklope sa evropskim interesima, odnosno da se omogući dalji ekonomski razvoj, stabilizacija prilika i bolji regionalni odnosi.

(Tanjug)

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