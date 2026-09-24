"GAZILI SU SRBIJU, ALI JE NISU PORAZILI" Snažna Vučićeva poruka u UN: Srbija se podigla kao feniks iz pepela (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde je poručio celom svetu da se Srbija se podigla kao feniks iz pepela, da su je gazili, ali da je nisu porazili.

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- Gazili su Srbiju, ali je nisu porazili. Srbija se podigla kao feniks iz pepela i danas svima u svetu svojim primerom pokazuje kako se čuva međunarodnopravni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Ipak, posledice tog brutalnog napada na Srbiju su velike i naročito vidljive ovde, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Doduše, još više su vidljive na brojnim ratištima širom sveta. Zašto? Pa zato što principi, bilo kakvi principi, više ne postoje. Oni koji su ih jednom pogazili nemaju moralno pravo da o njima govore. Da situacija bude još gora, a licemerje još vidljivije, upravo ti i takvi zauzimaju stav vrhovnih učitelja o moralu i svakoj vrsti zaštite vrednosti savremenog sveta. Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas - izjavio je Vučić.

Kako je naveo, Srbija, koja je više stradala od nacističke ruke, ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca.

- Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih, za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive. Takođe, već četiri i po godine slušam lekcije o tome kako su mnogi na Zapadu preostali svetionici demokratije u svetu, zaštitnici ne samo Ukrajine, već i pravila i principa međunarodnog prava. A kada povise ton, misleći da su mnogo moralniji i da su njihovi stavovi jedini ispravni, mi se samo osmehnemo i zapitamo: a kako ste se vi odnosili prema Kosovu i Metohiji i teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovan Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244? Na to ili nemaju odgovor ili nam, tobože dobronamerno, kažu i posavetuju nas da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kada ih pitamo: „Zašto to ne kažete i Ukrajini, da teritorije za koje se bore nisu bitne?“, besmisleni razgovor prekidamo i prelazimo na drugu temu - kazao je predsednik Vučić.