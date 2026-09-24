Politika

"ZA NAS RATKO MLADIĆ NIJE TEMA" Prvi na listi blokadera ne sme ni da zucne o generalu (VIDEO)

В. Н.

24. 09. 2026. u 09:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na blokaderskoj listi Ilija Srdanović ne sme ni da zucne o generalu Ratku Mladiću.

ЗА НАС РАТКО МЛАДИЋ НИЈЕ ТЕМА Први на листи блокадера не сме ни да зуцне о генералу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Novinarka je upitala Srdanovića:

​- Izostala je reakcija studentske liste posle smrti Ratka Mladića koji je osuđen za ratne zločine u Hagu. Recite mi zbog čega?

​Ilija Srdanović je na to odgovorio:

​- Mi smo dobili odgovore šta naši građani žele. I te odgovore smo pretočili u studentski plan. I to je naš cilj, ostvarenje studentskog plana koji smo dobili na osnovu istraživanja šta je građanima najveći problem. Tog pitanja nije bilo i prosto želimo da idemo dalje, želimo da idemo u budućnost. Te teme nisu u fokusu, žiži neophodnosti stavljanja u prvi plan i nećemo to učiniti u budućnosti, prosto nije nam to trenutno prvi prioritet.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ U UN POKAZAO KAKO SE BRANI SRBIJA Petković: Račune polaže samo svom narodu
Politika

0 0

"VUČIĆ U UN POKAZAO KAKO SE BRANI SRBIJA" Petković: Račune polaže samo svom narodu

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković saopštio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku još jednim hrabrim i istorijskim govorom, odlučno i bezrezervno braneći srpske državne i nacionalne interese, ponovo potvrdio da je istinski državnik koji račune ne polaže nikome drugome osim građanima svoje zemlje.

24. 09. 2026. u 08:59

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"