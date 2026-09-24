"ZA NAS RATKO MLADIĆ NIJE TEMA" Prvi na listi blokadera ne sme ni da zucne o generalu (VIDEO)

PRVI na blokaderskoj listi Ilija Srdanović ne sme ni da zucne o generalu Ratku Mladiću.

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Novinarka je upitala Srdanovića:

​- Izostala je reakcija studentske liste posle smrti Ratka Mladića koji je osuđen za ratne zločine u Hagu. Recite mi zbog čega?

​Ilija Srdanović je na to odgovorio:

​- Mi smo dobili odgovore šta naši građani žele. I te odgovore smo pretočili u studentski plan. I to je naš cilj, ostvarenje studentskog plana koji smo dobili na osnovu istraživanja šta je građanima najveći problem. Tog pitanja nije bilo i prosto želimo da idemo dalje, želimo da idemo u budućnost. Te teme nisu u fokusu, žiži neophodnosti stavljanja u prvi plan i nećemo to učiniti u budućnosti, prosto nije nam to trenutno prvi prioritet.

PRVI NA LISTI BLOKADERA NE SME NI DA ZUCNE O GENERALU MLADIĆU: "ZA NAS RATKO MLADIĆ NIJE TEMA!" Novinarka: ​"Izostala je reakcija studentske liste posle smrti Ratka Mladića koji je osuđen za ratne zločine u Hagu. Recite mi zbog čega?" ​Ilija Srdanović: ​"Mi smo dobili odgovore šta naši građani žele. I te odgovore smo pretočili u studentski plan. I to je naš cilj, ostvarenje studentskog plana koji smo dobili na osnovu istraživanja šta je građanima najveći problem. Tog pitanja nije bilo i prosto želimo da idemo dalje, želimo da idemo u budućnost. Te teme nisu u fokusu, žiži neophodnosti stavljanja u prvi plan i nećemo to učiniti u budućnosti, prosto nije nam to trenutno prvi prioritet." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 24, 2026