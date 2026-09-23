Politika

"IMAMO VRHUNSKE ODNOSE SA KINOM, RUSIJOM I UKRAJINOM, ALI I SVE BOLJE ODNOSE SA SAD" Vučić: Najvažnije je da budemo dovoljno tvrd orah

В.Н.

23. 09. 2026. u 23:55

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju novinarima otkrio da je jedan "veliki čovek iz Evrope rekao da je održao jedan od najhrabrijih govora"

ИМАМО ВРХУНСКЕ ОДНОСЕ СА КИНОМ, РУСИЈОМ И УКРАЈИНОМ, АЛИ И СВЕ БОЉЕ ОДНОСЕ СА САД Вучић: Најважније је да будемо довољно тврд орах

Foto: Printscreen

- Najvažnije je da budemo dovoljno tvrd orah, da budemo odvraćajući faktor. Zato snažimo našu vojsku, ne pripadamo nijednom vojnom bloku, moramo sam ida štitimo svoje nebo i zemlju. Snaga se krije i u dobrim odnosima sa drugim zemljama, imamo vrhunske odnose sa Kinom, Rusijom i Ukrajinom, ali i sve bolje odnose sa SAD i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo ostati. Pogledajte vojsku danas i nekada, ne zavisi to od ministra odbrane nego od onih koji vode zemlju, finansija, ekonomskih uspeha. Neverovatn sam srećan onim što vojska predstavlja, ali kao odvraćajući faktor, nećemo nikog da napadamo - rekao je Vučić.

Kaže da mu je jedan veliki čovek iz Evrope rekao da je održao jedan od najhrabrijih govora.

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