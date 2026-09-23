"IMAMO VRHUNSKE ODNOSE SA KINOM, RUSIJOM I UKRAJINOM, ALI I SVE BOLJE ODNOSE SA SAD" Vučić: Najvažnije je da budemo dovoljno tvrd orah

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju novinarima otkrio da je jedan "veliki čovek iz Evrope rekao da je održao jedan od najhrabrijih govora"

Foto: Printscreen

- Najvažnije je da budemo dovoljno tvrd orah, da budemo odvraćajući faktor. Zato snažimo našu vojsku, ne pripadamo nijednom vojnom bloku, moramo sam ida štitimo svoje nebo i zemlju. Snaga se krije i u dobrim odnosima sa drugim zemljama, imamo vrhunske odnose sa Kinom, Rusijom i Ukrajinom, ali i sve bolje odnose sa SAD i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo ostati. Pogledajte vojsku danas i nekada, ne zavisi to od ministra odbrane nego od onih koji vode zemlju, finansija, ekonomskih uspeha. Neverovatn sam srećan onim što vojska predstavlja, ali kao odvraćajući faktor, nećemo nikog da napadamo - rekao je Vučić.

Kaže da mu je jedan veliki čovek iz Evrope rekao da je održao jedan od najhrabrijih govora.