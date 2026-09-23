VUČIĆ IZ NJUJORKA: Moj govor je bio iz srca za građane Srbije i ponosnu zemlju dostojanstvenih ljudi (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka nakon moćnog govora koji je održao u UN.

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- Razgovor sa gospodinom Landauom sinoć bio izuzetan, veoma važan za Srbiju i očekujem da uspostavimo i kordinatora koji bi 4 puta godišnje zajedno sa američkim predstavnicima radio na ubrzavanju naših odnosa i razvoju strateškom partnerstva. Stvarno je razgovor bio odličan, sinoć sam na kratko video i Rubia, zahvalan za izjavu koju je dao. Mnogo tu ima različitih problema, ali polako ide na bolje - rekao je Vučić.

Zahvalio se celom svom timu na požrtvovanosti.

- Najvažnije je da budemo dovoljno tvrd orah da budemo odvraćajući faktor. Zato snažimo našu vojsku, ne pripadamo nijednom vojnom bloku, moramo sam ida štitimo svoje nebo i zemlju. Snaga se krije i u dobrim odnosima sa drugim zemljama, imamo vrhunske odnose sa Kinom, Rusijom i Ukrajinom, ali i sve bolje odnose sa SAD i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo ostati. Pogledajte vojsku danas i nekada, ne zavisi to od ministra odbrane nego od onih koji vode zemlju, finansija, ekonomskih uspeha. Neverovatn osam srećan onim što vojska predstavlja, ali kao odvraćajući faktor, nećemo nikog da napadamo - rekao je Vučić.

Kaže da mu je jedan veliki čovek iz Evrope rekao da je održao jedan od najhrabrijih govora.

O govoru Plenkovića u UN kaže:

- Mislio sam da imaju pametnija posla ali došli su ovde da govorer o Srbiji. Mislite li da će to proći bez odgovoara, da vas se neko plaši, da nas ucenjujete evropskim putem, a da nam pevate Za dom spremni? To je za Srbe najjeziviji nacistički pozdrav, ne posotji nitša gore. Stotine hiljada ljudi je stradalo pod tim pokličem. Moj govor je bio iz srca za građane Srbije i ponosnu zemlju dostojanstvenih ljudi - rekao je Vučić.

Na pitanje o slučajnmom susretu sa Fon der Lajen i komentare da Evropa okreće leđa Srbiji

- To slušam 12 godina. Šta je tu novost, nisam nikad čuo ništa novo i inventivno. Majstori su kad se priča o besmislenom šetanju i trčanju, a o politici ne znaju šta bi rkeli. Ovde sam se video sa bar 100 ljudi koje nisam planirao da sretnem. Zamislite, susreo sam se sa Ursulom fon der Lajen. Mene zanima šta misle građani Srbije, mene uopšte ne interesuje ko šta misli sa strane. Vodim politiku u skldu sa interesim Srbije, nismo velesila da udaramo po svima., mala smo zemlja, ali možemo biti ponositi i dostojanstveni, da čuvamo obraz naše nacije. Da im kažem daj mi majstore da okrećem ja te pedale,m pošto se o ovome u UN ništa ne razumeš. Slušao sam i čuo mnog ogore poruke ovde, ali o tome ću u nedelju - kaže on.

- Gas je čista energija, prihvaćena od EU. Sve poludelo u našoj zemlji, nuklearna energija i gas najčistija.

O strateškom dijalogu sa SAD:

- Dogovorili smo se da mi nešto uradimo, oni nešto, idemo simultano. Da gledamo jedni drugima da učinimo što su lakša pitanja, pre nego što dođemo do najtežih. Spremni smo da razgovramo, ne pamtim, razgovarma već 15 godina sa svima, ali nikada na takvom nivou nismo imali razgovore. Onako iskren, otvoren, kako da vam kažem, bez, ono, pokazivanja sile.Ne, ljudi su prišli drugarski, prijateljski, baš sam bio srećan - kaže Vučić.

Kaže da se direkto sreo sa Trampom i da ga je pozvao da dođe u Srbiju.

- Rekao je da će da razmisli i da je čuo mnogo lepih stvari o Srbiji. Nadam se da to sledeće godine možemo da ostvarimo - kaže Vučić.

Četiri afrička predsednika i premijera su izašli iz sale pa se vratili samo da bi mi čestitali na govoru, kaže Vučić.

- To je za mene veliki uspeh, tu je prilika za njihovo tržište, proizvode. To su četiri velike zemlje - kaže Vučić.

- Zahvalan sam ocu i majci na tome šta su izdržali i mnogo ih volim - kaže Vučić.

Ističe da se držao politike Srbije, slobodarske i samostalne, ali države koja dobro pamti šta je bilo, koja istinu saspe svima u lice.

- Izveo sam suštinu politike Srbije i mislim da je bilo uspešno - kaže Vučić.

Ističe da Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj poltiici da radi sve što su njeni interesi - da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa nekim sa kojim je bila u sukobima pre 20 godina, kao SAD.

- Da imamo što manje moćnih neprijatelja i da stičemo savezništva - kaže Vučić.

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