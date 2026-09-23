"KAD POTPISUJETE UGOVORE SA VELIKIM SILAMA, OTVORITE ČETVORE OČI" Vučić ima upozorenje za zemlje Globalnog juga
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pred Generalnom skupštinom UN ukazao je na trikove kojima velike sile pokušavaju da prevare zemlje.
- I želim sve da vas upozorim. Sve vas ovde koji pripadate Globalnom jugu. Sve ugovore koje potpisujete sa velikim silama, otvorite četvore oči. Mi smo tako potpisali čuveni Briselski sporazum 2013. godine, u želji da kompromisom rešavamo probleme između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Sve obaveze koje je imala Srbija, ispunjene su, a jedna jedina koju su imali Albanci, o formiranju Zajednice srpskih opština, do dana današnjeg nije - kazao je predsednik Srbije. Zanimljivo da je sporazum prihvaćen, ne samo u prisustvu već potvrđen i potpisom EU, ali to ništa nije vredelo. Kao predsednik Srbije, 10 godina suočen sam sa svim mogućim trikovima i pritiscima kako bismo odustali od pune implementacije onoga što je potpisano. To je nauk nama Srbima, ali i svima drugima u svetu koji žele da zaštite i sačuvaju svoju zemlju. Pored svega, Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, Povelju UN i Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244 - kazao je Vučić.
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