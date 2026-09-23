BLOKADERI PRETE NAJUŽASNIJIM NASILJEM VUKŠI DRAGOVIĆU: Razotkrio da NVO hidra stoji iza Studentske liste, pa usledili monstruozni komentari

KAD blokaderima dirneš u "sveti" NVO sektor, prete ti smrću.

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Takva sudbina zadesila je i Vukšu Dragovića, koji je razotkrio koliko je ušlo u zemlju novca preko NVO sektora za rušenje Srbije i Aleksandra Vučića.

Kada je Dragović otkrio da NVO hidra stoji iza Studentske liste, usledile su najužaasnije pretnje i nasilje.