Politika

BLOKADERI PRETE NAJUŽASNIJIM NASILJEM VUKŠI DRAGOVIĆU: Razotkrio da NVO hidra stoji iza Studentske liste, pa usledili monstruozni komentari

В.Н.

23. 09. 2026. u 16:28

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KAD blokaderima dirneš u "sveti" NVO sektor, prete ti smrću.

БЛОКАДЕРИ ПРЕТЕ НАЈУЖАСНИЈИМ НАСИЉЕМ ВУКШИ ДРАГОВИЋУ: Разоткрио да НВО хидра стоји иза Студентске листе, па уследили монструозни коментари

foto: Printskrin Jutjub/DokumentarnaTV

Takva sudbina zadesila je i Vukšu Dragovića, koji je razotkrio koliko je ušlo u zemlju novca preko NVO sektora za rušenje Srbije i Aleksandra Vučića.

Kada je Dragović otkrio da NVO hidra stoji iza Studentske liste, usledile su najužaasnije pretnje i nasilje. 

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