Politika

ŠEŠELJ OBJASNIO ŠTA PLANIRAJU BLOKADERI: Oni se bave isključivo progonom svojih neistomišljenika

Novosti online

23. 09. 2026. u 16:27

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GLAVNA tačka blokaderske kampanje je lustracija - zabrana političkih protivnika, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ ОБЈАСНИО ШТА ПЛАНИРАЈУ БЛОКАДЕРИ: Они се баве искључиво прогоном својих неистомишљеника

Foto: Dimitrije Vasiljevic/Alamy/Profimediaa

- Oni se bave isključivo progonom svojih neistomišljenika. To tolerisanje njihovog ponašanja na ulici je najbolji pokazatelj stepena demokratije u Srbiji. Gde bi to tako nešto još bilo dozvoljeno? - pitao je Šešelj gostujući na TV BAP Bačka Palanka.

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