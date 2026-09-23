„HVALA BOGU IMAMO ALEKSANDRA VUČIĆA“ Sara Pavkov o snazi, energiji i jasnom cilju SNS-a (VIDEO)
ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov gostovala je na TV Gornji Milanovac, gde je govorila o organizaciji stranke, načinu rada i značaju kontinuiteta u političkom delovanju.
- Teško je održati kontinuitet gde snaga, energija, volja ne jenjava. Hvala Bogu imamo Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku - istakla je Pavkov.
Govoreći o organizaciji Srpske napredne stranke, Pavkov je navela da je više puta isticala značaj jasno postavljenih ciljeva i strategije, kao i precizno definisanih zadataka:
- Često ističem da je to jedna stvarno vojska dobro organizovana, sa jasnim ciljem i strategijom. Svako zna šta je čiji zadatak - navela je Pavkov.
Ona je dodala da očekuje da će u narednom periodu zadaci i način njihove realizacije biti još preciznije definisani.
- Da upravo ovo što sam rekla svako zna šta mu je zadatak i do kog nivoa i do kog vremena treba da ga realizuje.
Pavkov je posebno naglasila potrebu za kontinuiranim radom i odgovornošću u realizaciji postavljenih zadataka, navodeći da ne bi trebalo da bude izgovora kada je reč o rešavanju problema:
- Da nema slobodnog dana, da nema vikenda, da nema izgovora zbog čega nešto nije rešeno. Jer građani samo žele da vide rezultat.
(Dnevnik)
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