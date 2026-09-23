Politika

LICEMERNI "DANAS": Podsmevaju se pretnjama silovanjem, ali u Marijinoj biografiji nisu mogli da pronađu ni jednu mrlju! (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 09:33

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BLOKADERSKI medij "Danas" nastavlja sa svojom licemernom kampanjom. Pretnje silovanjem su im zabavne i smešne, ali suočavanje sa stvarnošću im nije jača strana.

ЛИЦЕМЕРНИ ДАНАС: Подсмевају се претњама силовањем, али у Маријиној биографији нису могли да пронађу ни једну мрљу! (ФОТО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Ljudski licemeri iz "Danasa" se podsmevaju pretnjama silovanjem, ali u besprekornoj biografiju Marije Stanković nisu mogli da pronađu ni jednu jedinu mrlju!

To se može videti iz teksta koji su sami objavili.

Protiv istine se ne može. Ni jedna laž, govor mržnje i poziv na linč ne mogu da pobede čist obraz i dostojnog čoveka.

Foto: Printskrin

Ali, zato kada treba da se pišu neistine i udara na Srbiju i na naše sugrađanke, to im nije nikakav problem. Za sramno i jezivo ponašanje "studenata" opravdanje nađu, bez i da trepnu.

Foto: Printskrin

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