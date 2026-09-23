"BLOKADERI NEMAJU NIKAKAV PROGRAM I ZATO PRIBEGAVAJU NASILJU NAD ŽENAMA" Nešićeva i Lisica raskrinkali tzv. Studentsku listu

ANDRIJANA Nešić, Glavna urednica digitalnih izdanja Novosti i Dejan Lisica iz Centra za Društvenu stabilnost, gostovali su na Televiziji Prva u emisiji "Jutro", gde su govorili o pretnjama silovanjem, ponižavanjima političkih neistomišljenika i javnim targetiranjima od strane blokadera i njihovih medija.

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- Pređena je granica političke borbe i granica ljudskosti. Pričamo o stvarima i pretnjama koje nisu normalne u bilo kom segmentu života, a kamoli u političkoj borbi. Uneta je mržnja kao osnovni element, nemate nikakvu ideju koja se kandiduje od strane studentske blokaderske liste, već imate konstantne pozive na nasilje. I ovih dana vidimo najstrašnije pozive na silovanje predsednika, pa sve do žena - naveo je Lisica.

Nešićeva je istakla da blokaderi, tj. takozvana "Studentska lista", nemaju nikakav plan i program i da iz tog razloga pribegavaju nasilju i to nasilju nad ženama, nad majkama, bakama i ćerkama.

- To je nešto strašno što svaka žena doživljava, jer pretnje silovanjem nisu nimalo naivne. Kao novinar sam se tokom karijere susretala sa različitim žrtvama nasilja i pretnjama od strane političara, ali ovako nešto prevazilazi sve mere, jer oni kolektivno prete svim ženama koje ne misle kao oni. Zabranjuju nam da podržavamo koga mi želimo, moramo da mislimo kao oni, da ne bi bile silovane i da nas ne bi linčovali. Ne mislim da će oni stati, jer ovo nije prvi put da napadaju žene. Tokom prethodnih godinu dana mi smo gledali brutalne scene, gde su ženama udarali jaja o glave, gde su udarali žene, nekima od njih rascepali su glave, gurali su bake na ulicama dok su oni blokirali te iste ulice - zaključila je Nešićeva.